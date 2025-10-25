Sosúa: el rincón dominicano que desafió el odio de Adolf Hitler y salvó vidas del Holocausto

El programa Migrantes, conducido por la periodista Millizen Uribe y transmitido por Telesistema canal 11, fue escenario de varios descendientes de judíos refugiados en Sosúa, quienes compartieron conmovedores testimonios sobre el legado de sus abuelos, quienes llegaron a República Dominicana huyendo del genocidio nazi a mediados del siglo XX.

“Con el calor muchos enfermaron”, relató Julli Wellich Miller , al recordar las difíciles condiciones climáticas que enfrentaron los recién llegados, acostumbrados a climas europeos.

Miller destaca entre los relatos. Su abuela fue parte del primer grupo de refugiados que llegó a Sosúa en 1940, y aunque logró adaptarse al idioma y al entorno, cargó con el dolor de haber perdido a varios familiares en el Holocausto.

“Mi abuela prefería no hablar mucho, porque sus hermanos murieron en el Holocausto”, expresó Miller, quien también resaltó la capacidad de resiliencia de su abuela y la importancia de la fe: “La religión judía tiene la tradición que se puede llevar desde la casa”.

Otro testimonio estremecedor fue el de Eric Czarlinski, quien compartió la experiencia de su padre:

“A mi papá lo sacaron de su casa, es peor que lo que se ve en la película”, dijo, aludiendo a la brutalidad del régimen nazi.

Czarlinski también habló sobre su identidad religiosa: “Yo tenía la mezcla de la religión judía y católica, hasta que vine a vivir en la capital. Es muy difícil seguir esa tradición”, reconoció.

Holocausto

El Holocausto fue el genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi de Alemania y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de exterminar al pueblo judío de Europa. Este proceso también es conocido como Shoá, que en hebreo significa “catástrofe” o “destrucción”.