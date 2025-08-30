Juan Soto, de los Mets, al momento de pegar su jonrón.

Mets19

Marlins9

NUEVA YORK .AP. Jonah Tong permitió una carrera limpia en cinco entradas en su debut en las Grandes Ligas y los Mets de Nueva York conectaron seis jonrones y establecieron un récord de franquicia de más carreras en un juego en casa en una victoria de 19-9 sobre los Marlins de Miami.

En la baja de la primera contra Eury Pérez (6-4), Juan Soto conectó jonrón de dos carreras y Brandon Nimmo conectó jonrón de tres carreras antes de que se registrara un out.

Para Soto fue su jonrón 33 de la temporada y sus empujadas 80 y 81 de la campaña.

Por los Mets, Soto de 4-2, con dos anotadas y dos empujadas. Mark Vientos de 4-2, con su jonrón 14. Starling Marte de 4-1. Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 5-4, incluido un jonrón. Agustín Ramírez de 4-1.

Rays4

Nacionales1

WASHINGTON .AP. Everson Pereira conectó el primer jonrón de su carrera, Brandon Lowe logró un cuadrangular de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 4-1 a los Nacionales de Washington.

Por los Rays, eldominicano Junior Caminero de 5-2, Christopher Morel de 4-1.

Filis2

Bravos1

FILADELFIA .AP. Kyle Schwarber anotó la carrera de la ventaja en la octava entrada con un elevado de sacrificio de Alec Bohm y los Filis de Filadelfia, líderes del Este de la Liga Nacional, derrotaron el viernes 2-1 a los Bravos de Atlanta.

Schwarber, quien el jueves se convirtió en el 21er pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego, bateó un sencillo con un out en el duelo del viernes.

Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su octavo salvamento en nueve oportunidades desde que se unió a Filadelfia. El dominicano consiguió el 24º rescate en 26 intentos en general esta temporada.

Por los Bravos, los dominicanos Marcell Ozuna de 3-0, Vidal Bruján de 2-0.

Piratas4

Boston2

BOSTON .AP. Paul Skenes lanzó seis entradas con autoridad, mientras que Tommy Pham y Andrew McCutchen conectaron dobles consecutivos para que los Piratas de Pittsburgh se impusieran 4-2 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Piratas pusieron fin a la labor de Payton Tolle, fenómeno potencial de Boston, en su debut en las Grandes ligas.

Skenes (9-9) permitió una carrera limpia con siete hits y una base por bolas. Repartió seis ponches en el mismo número de entradas.

El dominicano Dennis Santana lanzó la novena para conseguir su undécimo salvamento. Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 2-0, Liover Peguero de 2-0, Oneil Cruz de 2-1.