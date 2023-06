Soto Jiménez: «Trujillo es un trauma, un fantasma que hay que desterrar en RD»

Al cumplirse en la víspera 62 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, el historiador y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, califica el dictador como un trauma, para la República Dominicana, un fantasma que hay que desterrar.

A hablar en la entrevista central, en el programa «TRA en Vivo», que se transmite diariamente de 9:00 am a 11:00 am, por Teleradio América canal 12/45, Soto Jiménez entiende que la República Dominicana no puede tener una plena democracia si no «purgamos ese personaje».

Manifestó que desde hace tiempo se comprometió a no escribir más libros relacionados a la dictadura de Trujillo.

Para Soto Jiménez, Trujillo sigue vivo en la funcionalidad del Estado y de todos los dominicanos y no para bien, sino para mal.

Se recuerda que el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo se produjo el 30 de mayo de 1961, en la avenida George Washington cuando se dirigía a su casa en San Cristóbal.

En esa vía fue sorprendido por un complot cuyos integrantes eran: Salvador Estrella Sadhalá, Antonio Imbert Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño.