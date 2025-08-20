Soto pega jonrón 31 en triunfo Mets; López dos RBI

Los Mets 8

Nacionales 1

WASHINGTON (AP) David Peterson volvió a dominar a los Nacionales, Mark Vientos disparó jonrón por segundo juego consecutivo y los Mets de Nueva York aplastaron el martes 8-1 a Washington para su tercera victoria consecutiva.

Juan Soto conectó su jonrón número 31, Jeff McNeil conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y Brett Baty también conectó un jonrón para los Mets, que podrían estar saliendo de una mala racha que comenzó a finales de julio. Nueva York había perdido 14 de 16 juegos antes de esta racha de tres victorias en tres estados que comenzó el sábado en el Citi Field y continuó el domingo por la noche.

Lo necesitamos ahora», dijo acerca de Vientos el mánager Carlos Mendoza antes del juego. Vientos conectó 27 jonrones en 111 duelos el año pasado pero ha tenido tiempo de juego esporádico últimamente. El cuadrangular de dos carreras del martes contra Jake Irvin (8-8) fue su noveno de la temporada.

El dominicano Soto de 4-1 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Luis Torrens de 4-1. El criollo Vientos de 4-1 con dos producidas.

Cerveceros 4

Chicago 6

CHICAGO (AP) Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Chicago resistieron el embate de los Milwaukee Brewers para ganar el martes 6-4 en el primer juego de una doble cartelera.

El puertorriqueño Willi Castro también se fue profundo y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para tres entradas y dos tercios de dos hits después de que Matthew Boyd (12-6) se retiró en la sexta.

Caissie luego dio un impulso a los Cachorros con su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo-central contra Shelby Miller que los puso arriba 6-4 a en la sexta.

Cardenales 7

Miami 4

MIAMI (AP)Tyler Saggese se fue de 4-3 y anotó dos carreras, Iván Herrera impulsó tres carreras y los Cardenales de San Luis vencieron el martes 7-4 a los Marlins de Miami. Por los Marlins, los dominicanos Agustin Ramírez se fue de 4-1, con una producida y Otto López un doblete en tres turnos condos producidas.

Toronto 7

Piratas 3

PITTSBURGH (AP)Max Scherzer lanzó seis sólidas entradas para conseguir su victoria número 220 de su carrera, y George Springer conectó un tempranero jonrón de dos carreras para que los Azulejos de Toronto derrotaran el martes 7-3 a los Piratas de Pittsburgh. Scherzer (4-2) permitió una carrera y cuatro hits, con cuatro ponches y tres bases por bolas. El veterano de 18 años ha lanzado al menos seis entradas en cinco aperturas consecutivas. El primera base estelar de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., no jugó debido a un problema de rigidez en el tendón de la corva izquierda. Una resonancia magnética realizada el martes no reveló daños mayores.

Astros 0

Detroit 1

DETROIT (AP)Gleyber Torres recibió una base por bolas en la décima entrada para enviar a casa a Wenceel Pérez y darle a los Tigres de Detroit una victoria por 1-0 sobre Houston el martes por la noche, la tercera derrota consecutiva de los Astros por blanqueada.

Atleticos 6

Minnesota 3

MINNEAPOLIS (AP)Shea Langeliers conectó su jonrón número 27, Tyler Soderstrom extendió su racha de hits a 17 juegos y los Atléticos vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-3 el martes por la noche.

El toletero novato Nick Kurtz se fue de 3-3, incluyendo un doblete para abrir la primera entrada y un doblete productor que coronó una cuarta entrada de tres carreras. Brett Harris conectó un elevado de sacrificio y Luis Urías pegó sencillo productor.