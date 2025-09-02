¡Soto truena! Jonrón 36 y 6 remolcadas

Juan Soto sigue su regreso ofensivo espectacular. En la jornada de ayer lunes conectó jonrón con las bases llenas y su primer triple de la temporada, remolcando 6 carreras, empatando su cifra récord personal en su carrera, para llevar a los Mets de Nueva York a un triunfo 10-8 ante los Tigres de Detroit.

El pasado sábado Soto hizo historia al convertirse en el primer jugador en la historia en conectar 35 ó más jonrones en tres temporadas consecutivas con tres equipos diferentes.

En la temporada de 2023 Soto disparó 35 jonrones jugando para los Padres de San Diego; en la pasada temporada de 2024 conectó 41 cuadrangulares (cifra récord personal) y en lo que va de esta campaña cuenta con 36 jonrones.

En exclusivo grupo

Asimismo, Soto se unió a Barry Bonds, Jeff Bagwell y Chipper Jones como los únicos jugadores en la historia en tener una ó más temporadas con 35+ jonrones, 25+ bases robadas y 110+ bases por bolas.

Puedes leer: Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

Barry Bonds logró la proeza en cuatro ocasiones (1996, 1997, 1998, 1993); Jeff Bagwell lo hizo dos veces (1997, 1999); Chipper Jones lo logró en una ocasión (1999) y Juan Soto en la actual temporada de 2025.

Soto, de 26 años, cuenta en esta campaña con 36 jon rones, 26 bases robadas y ha recibido 113 bases por bolas (líder en Grandes Ligas). Ha participado en 136 partidos, 605 apariciones al plato, 483 turnos, 104 carreras anotadas, 124 hits, 16 dobles, 36 jonrones, 90 remolcadas, 53 extrabases, 250 bases alcanzadas, 26 bases robadas, 113 bases por bolas, 117 ponches, AVG .257, OBP .397, SLG .518, OPS .915.