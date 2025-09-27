Juan Soto y Francisco Lindor se unen a la lista exclusiva de la MLB

Francisco Lindor se unió a Juan Soto en el club de los 30 jonrones y las 30 bases robadas con un batazo imponente que aterrizó fuera del Wrigley Field. Con ello, Lindor y Soto se convirtieron en la tercera pareja de compañeros en la historia de la MLB en alcanzar el club de los 30-30 en la misma temporada.

Los ex All-Stars de los Mets, Howard Johnson y Darryl Strawberry, fueron los primeros compañeros en lograr la hazaña en 1987. Dante Bichette y Ellis Burks fueron los segundos, con los Rockies de Colorado en 1996.

Lindor, de 31 años, batea .267/.343/.462 (OPS de .805) con 31 jonrones, 31 bases robadas y 85 carreras impulsadas en sus primeros 158 juegos de esta temporada. El campocorto ambidiestro es el quinto jugador de la liga en lograr un récord de 30-30 en 2025, la mayor cantidad en una sola temporada de la MLB.

Soto y Lindor hacen historia

Que Lindor alcanzara el 30-30 no fue una sorpresa; se unió al club en 2023 y se quedó a un solo robo el año pasado. Pero la llegada de Soto sin duda causó sensación.

Soto, de 26 años, había totalizado 57 bases robadas en sus primeras siete temporadas en las Grandes Ligas y solo alcanzó los dos dígitos en dos ocasiones. Pero tras fijarse el objetivo de demostrar su buen corrido de bases en el primer año de su contrato de $765 millones con los Mets, el toletero zurdo se robó su base número 30 el 9 de septiembre, apenas unas semanas después de sellar su tercera temporada consecutiva con 30 jonrones.

En 158 juegos, Soto batea .266/.396/.531 (OPS de .927), con récords personales en jonrones (43) y bases robadas (38). Su ascenso al club de los 30-30 refleja el inesperado salto que dio Burks a los 31 años con los Rockies de 1996, cuando robó 32 bases, su mejor marca personal, tras no haber robado más de nueve en ninguna de sus primeras seis temporadas.

Los Mets han tenido ocho temporadas individuales de 30-30 en su historia, más que cualquier otra franquicia. Soto llega al fin de semana a cuatro robos de convertirse en el primer jugador en la historia de los Mets en registrar una temporada de 40-40.