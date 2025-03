«Soy directora y hasta conserje»: maestra suplica ayuda para escuela en La Cuaba

La vocación de un maestro va más allá de enseñar conceptos académicos; también implica velar por el bienestar de sus estudiantes. Un claro ejemplo de esto es Lilian Guerrero, directora del Centro Educativo Loma de Mateo, en el distrito municipal La Cuaba, Pedro Brand, quien, ante la falta de maestros y personal de limpieza, se ve obligada a desempeñar funciones que no le corresponden.

«Soy maestra, conserje, directora y coordinadora; aquí ejerzo todas las funciones», aseguró este viernes Guerrero, mientras solicitaba a las autoridades del Ministerio de Educación que acudan en auxilio del plantel educativo.

La profesora de la escuela, que cuenta con una matrícula de al menos 20 niños de tres, cuatro y cinco años en los grados de primero, segundo y tercero, relata que, de vez en cuando, algunos comunitarios de la zona le brindan su ayuda. Sin embargo, en otras ocasiones, incluso debe colaborar con un vecino proporcionándole gasolina para que él le ayude con la limpieza del patio.

«Tenemos la situación de los baños; no tenemos conserje. De vez en cuando, la presidenta de la junta de vecinos viene y me da una mano. También, hay un vecino que yo le coopero con el combustible y él me coopera con la limpieza del patio… Necesitamos el apoyo de alguien más, que nos ayude con los conserjes y con otro maestro de inicial. La Loma de Mateo, aunque está apartada, existe«, manifestó.

Video grabado por Olga Vergés, periodista del periódico Hoy

«No tenemos agua, tampoco. Imagínese usted ese baño de niños sin agua. La bomba se nos dañó y todavía no hemos tenido cómo arreglarla», agregó.

Asimismo, Lilian Guerrero comentó que reside en la comunidad Los Aguacates, perteneciente a Pedro Brand, y que, de camino al centro educativo, recoge a varios de sus estudiantes debido a que el camino está en muy mal estado.

«Ah, también tengo niños que traigo desde allá y vengo recogiéndolos por todo el camino. Yo soy el transporte de mis niños, porque mi matrícula no debe bajar más«, pronunicó la docente.