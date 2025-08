‘Spider-Punk’, película derivada de Spider-Verse está en camino: Lo que se sabe de su producción

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- ‘Spider-Punk’, una película derivada de la cinta animada ‘Spider-Verse: Across the Spider-Verse’ (‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’) (2023), de Sony Pictures, se encuentra en la primera etapa de producción, informó el medio especializado Deadline.

Daniel Kaluuya, quien prestó su voz en la segunda película de la franquicia, iniciada con ‘Spider-Verse: Into the Spider-Verse’ (‘Spider-Man: Un nuevo universo’) (2018), para el personaje de Hobie Brown, está desarrollando y escribiendo la película junto a Amon Singh, de acuerdo con la misma publicación.

La primera película de esta saga causó revuelo al presentar diferentes versiones de hombres araña que habitan en universos paralelos distintos, todo en una sola película.

Entre ellos se encontraba Hobie Brown, la versión punk-rock del superhéroe arácnido, mucho más anarquista y antisistema que el tradicional Peter Parker.

Ahora, este personaje tendrá su propia película en solitario, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre la trama ni se conoce una fecha estimada de estreno.

También puede leer: Primera parte de la temporada 2 de ‘Merlina’ llega a Netflix con muchas expectativas

Antes de eso, se espera que el personaje de Kaluuya vuelva a aparecer en la cinta ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’, la tercera entrega de esta serie de películas que sigue a Miles Morales, el joven hombre araña afroamericano de ascendencia puertorriqueña, cuyo estreno está previsto para junio de 2027.

La primera película, ‘Spider-Verse: Into the Spider-Verse’, fue un éxito de crítica y taquilla, y recaudó más de 394 millones de dólares en todo el mundo, además de ganar el Óscar a la mejor película de animación.

La segunda entrega, ‘Spider-Verse: Across the Spider-Verse’, superó los 690 millones de dólares en taquilla y fue nominada por la Academia de Hollywood, aunque finalmente perdió frente a ‘The Boy and the Heron’, de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki. EFE

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd