Spirits Sessions celebra “The Wine Event», su incursión en el mundo de los vinos

SANTO DOMINGO. – Spirits Sessions celebró con éxito su primer «Wine Event», un evento sin precedentes que reunió a más de 500 amantes del buen vino en una noche memorable. La actividad marcó el inicio de la empresa en el fascinante mundo de la enología, que contó con las casas de vino más importantes del mundo.

Juan Mustafa y Franklin Escalona

“La curada selección de vinos con ediciones especiales deleitó a nuestros invitados durante toda la noche, consolidándose como un hito en el calendario de eventos de esta naturaleza”, afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions. “La acogida del público nos motiva a seguir innovando y ofreciendo experiencias que satisfagan a los paladares más exigentes”.

Maria Laura Cerda y Josue Holguin Veras

Lea más: Dos países, una gastronomía: la fusión de sabores entre España y República Dominicana

Miguel Toirac añadió: «Nuestro compromiso es ofrecer experiencias únicas y memorables. Desde nuestros inicios con el Grand Rum Sessions, y las ediciones de Tequila, Whisky, entre otros eventos en la plataforma, era el momento de explorar nuevos horizontes. La respuesta a ‘The Wine Event’ superó nuestras expectativas y nos impulsa a seguir creando actividades de esta naturaleza”.

2DA PRINCIPAL . Miguel Toirac y Rosa Espaillat

Sobre Spirits Sessions

Fundada en 2019 por Leonardo Del Monte y Miguel Toirac, Spirits Sessions se ha posicionado como líder en la organización de eventos exclusivos y de alta gama. Inicialmente conocidos por los icónicos “Grand Rum Sessions” e incorporando cada año nuevas experiencias como “Tequila Event”; “The Cigar Pairing”; “The Whisky Event”; “The Cocktail Event” y ahora expande su oferta para seguir deleitando a los paladares más exigentes del país con su primer evento enológico.

