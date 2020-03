SS autoriza cobertura prueba diagnóstico coronavirus

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) aprobó ayer mediante resolución la cobertura de la prueba para obtener el diagnóstico del Coronavirus que afecta al país y al mundo. Para tales fines, la Sisalril emitió la resolución número 229-2020 que aprueba el procedimiento y las condiciones para la cobertura de las pruebas de laboratorio RT PCR SARS- covid-2 a la población nacional, tanto para los afiliados al Seguro Familiar de Salud de los regímenes contributivo como subsidiado.

La prueba será cubierta también para los planes especiales transitorios para pensionados y jubilados, y del Seguro de Riesgos Laborales y también para quienes no sean afiliados.

La resolución fue emitida tras la suscripción de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y la SisalrilL, con el objetivo de colaborar de manera conjunta para la realización de las pruebas de detección del Coronavirus covid-19 en el territorio nacional.

Dicho convenio tuvo como testigos a todas las ARS, las asociaciones de las grandes y pequeñas aseguradoras, y a representantes de los laboratorios Referencia y Amadita.

En ese sentido, las pruebas serán administradas conforme a las disposiciones de Ministerio de Salud que establecen que las mismas deberán ser prescritas a personas que presenten dos o más síntomas asociados al covid-19; que han tenido contactos con pacientes confirmados de esta enfermedad; los que hayan estado expuestos a lugares de transmisión en el exterior del país; y a otras que se considere necesario por razones epidemiológicas.

Requisitos Las personas que tengan prescripción de las pruebas de laboratorio confirmatorias del Covid-19 por médicos de las especialidades definidas por el Ministerio de Salud Pública, actualmente internistas, neumólogos, infectólogos o epidemiólogos, deberán solicitar cita en el laboratorio público o privado de su preferencia que haya sido autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

El laboratorio le indicará la fecha, lugar y procedimiento para la toma de muestra, dijo Sisalril.

El pago Para las personas afiliadas al Seguro Familiar de Salud, planes especiales transitorias de pensionados y jubilados y afiliados al Seguro de Riesgos Laborales, la ARS asumirá el pago de estas pruebas y recibirá un reembolso por vía de la Tesorería de la Seguridad Social, previa auditoría por la Sisalril.

Para las personas que no sean afiliadas a los planes del Sistema de Seguridad Social que cuenten con la prescripción de alguno de los especialistas médicos señalados, el Seguro Nacional de Salud procesará la autorización y pago a los laboratorios y solicitará el reembolso a la Tesorería de la Seguridad Social, previa auditoría por la Sisalril., esto de acuerdo con la información

1. De inmediato

Estos procedimientos entraron en vigencia de inmediato y se mantendrán mientras persista la situación de emergencia epidemiológica. Fueron acordados en diálogo constructivo con todas las ARS y los laboratorios autorizados, dice el documento de la Sisalril

2. No cobro

Las ARS no percibirán gastos administrativos ni ningún otro tipo de beneficio económico por su participación, y los laboratorios facturarán a las ARS .