El Stand Up es un género del entretenimiento que se ha consolidado en el gusto del público dominicano. Este tipo de humor, conformado por chistes, bromas o sarcasmo sobre situaciones negativas es capaz de mejorar el estado anímico de los asistentes y pudiera hasta cambiar la perspectiva sobre un hecho.

Pero también en las redes sociales existe un talento emergente que intenta colarse en el género humorístico donde la improvisación juega un papel primordial en cada puesta en escena.

En este sentido, Starlyn Ramírez, un reconocido humorista dominicano que surgió realizando shows en bares y otros establecimientos hasta ser unos de los pioneros del Stand Up Comedy en la República Dominicana, aspira a que la nueva generación de jóvenes talentos que se dedican a entretener a una audiencia a través de Tik Tok pueda convertirse en un relevo para los comediantes como él.

«Yo espero que esa generación que hace Tik Tok y que hace videos sea un relevo de nosotros. Como relevo creo que pudieran trabajar un público en vivo o trabajar el público digital para transformarlo en vivo», dijo durante una entrevista para HOY en el Espectáculo Podcast.

Reconoció que existen diferencias marcadas entre los tiktokers y los comediantes de Stand Up, ya que el humor de estos últimos tiene una categoría diferente y se dirige a un mercado distinto en términos de monetización. «Nuestra monetización es show en vivo, ellos tienen otro sistema», explicó.

Starlyn Ramírez, quien también se ha destacado por formar parte del programa radial Open Mic, enfatizó la importancia de la práctica, el compromiso y el aprendizaje constante en esta profesión donde no siempre se está de buen humor a la hora de entretener en vivo a un público que reacciona de acuerdo a sus emociones.

«Yo no creo que haya una fórmula para ser bueno más que practicar, ponerle corazón, aprender de los demás, leer…», compartió. Agregó que el éxito en el Stand Up no se basa solo en ser el mejor–, sino en trabajar arduamente para ganarse la fidelidad del público. «El mejor no es el que tenga los mejores chistes, es el que trabaje más», afirmó.

Ramírez también habló sobre los desafíos que enfrentan quienes deciden incursionar en el arte de hacer reír a la gente, mencionando la importancia de crear y posicionar contenido, así como mantenerse comprometido incluso ante situaciones en las que no se siente la motivación para subir al escenario.

«Hay momentos donde, a causa de situaciones que ocurren en la vida diaria, no se tienen ganas de subir al escenario y presentarse frente a un público, sin embargo, te toca, ante cualquier situación, darle para allá'», concluyó el humorista.

Sobre el relevo del humor en redes sociales, destacó el trabajo de Los Muchachones, como un ejemplo de tiktokers que han logrado un buen desempeño.

«Lo están haciendo súper bien (Los Muchachones), porque son digitales, pero también practican en vivo, hacen shows, personajes, parodias», expresó. Además, mencionó a la Benítez como una joven talentosa a la que le gustaría ver incursionando en el Stand Up.