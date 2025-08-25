STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

Se nos hace muy interesante observar cómo nos acogemos a un concepto y le damos un uso hasta desproporcionado y exagerado, como hoy observamos en muchos Técnicos Docentes del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) con el STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). En el panorama educativo dominicano, pocas siglas han ganado tanto terreno con tan poca claridad como estas. Presentado como la llave maestra para la educación del siglo XXI, se ha promovido como la solución a los “históricos déficits de calidad en la enseñanza”.

Sin embargo, tras el discurso oficial y la retórica innovadora, surge una pregunta incómoda: ¿El enfoque STEAM representa una verdadera revolución pedagógica o se ha convertido en una muletilla del Estado, un eslogan vacío que enmascara la falta de cambios estructurales profundos y resulta incomprensible para el docente de a pie?

No quiero dar la impresión errada, yo soy una gran abanderada del STEAM, incluso, fue bajo nuestra administración del Departamento de Informática Educativa del MINERD que se inició por primera vez en la educación pública, la Robótica Educativa, que se implementó con una serie de materiales electrónicos afines para trabajar el enfoque STEAM, incluso, hasta el día de hoy los equipos que aún se utilizan, fueron adquiridos en el 2019, junto con otros materiales de apoyo a las ciencias de la naturaleza.

Precisamente por conocimiento de causa, es que observo una visión exagerada del STEAM como panacea. Desde las esferas del “miyaguismo” gubernamental y en muchos documentos oficiales, el STEAM es vendido como una varita mágica, obligando a que se repita en cada párrafo, renglón, cuadro, hasta dentro del mismo STEAM.

¿Ridículo? Me explico, decir algo como: “aprenderán Robótica Educativa con enfoque STEAM”, sería lo mismo que decir: “aprenderán a leer usando letras”, lo que indica que son muchos dentro del MINERD que no comprenden en realidad el concepto en sí y ya lo usan como una muletilla para sentirse sofisticados. Estamos hablando de que repetir mucho lo mismo dentro de un documento, ya sea formativo o informativo -como se está haciendo ahora respecto al STEAM en el MINERD- es sinónimo de un total desconocimiento del concepto.

Este concepto puede ser tácito cuando se está trabajando desde la promoción del aprendizaje colaborativo, basado en proyectos y haciendo un uso integral de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo, si se promueve también ambientes agradables para el estudiantado que les permita desarrollar interés por las ciencias de la naturaleza, las matemáticas y el desarrollo de la creatividad, tanto para la resolución de problemas, como para la expresión artística.

La manera eficiente de aplicar STEAM es en base a un cambio de filosofía pedagógica que requiere una transformación lenta, sostenida y bien apoyada. Lo primero es entender que STEAM no es una asignatura que se añade al currículo. Es una forma de enseñar y aprender que integra las disciplinas de manera natural y contextualizada alrededor de la resolución de problemas.

En un escenario ideal el personal docente de Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Artes en la escuela planifican de forma colaborativa un proyecto común. Por ejemplo, un proyecto sobre «Cómo diseñar un sistema de riego eficiente para un huerto escolar» esto involucraría a todas las áreas, incluyendo el arte de diseñar cualquier prototipo tecnológico, la estética del huerto y alguna presentación necesaria. Para esto, la formación docente continua debe de estar en contexto; no se le puede pedir a un docente que enseñe de una manera que nunca ha experimentado, como tampoco, se le puede hacer cree -como he podido observar hasta en la educación privada- que sólo hacer uso de tecnologías intuitivamente o sin un proyecto que tenga un propósito claro respecto al aprendizaje multidisciplinario que recibirá el estudiantado. Se está cumpliendo con el STEAM como si esto fuera un check list.

Otro gran problema reside en la brecha abismal entre la teoría abstracta del STEAM y la realidad cotidiana de las aulas dominicanas. Es decir, para la mayoría del cuerpo docente, el STEAM no es algo claro, más bien, un concepto etéreo e incomprensible. Se habla de «aprendizaje por proyectos» e «indagación», pero no se muestra cómo aplicar estos métodos con 45 y 50 estudiantes, infraestructura limitada, un currículo sobrecargado de contenidos y la presión de las pruebas nacionales estandarizadas.

Lo que debemos de preguntarnos a diario sería ¿Cómo es que tenemos un currículo por competencias que se puede acoplar tan bien con el enfoque STEAM y seguimos evaluando al estudiantado respecto a la memorización?

En fin, el abuso del uso de ponerle “Enfoque STEAM” por “animo deportivo” a cualquier sentencia documental para usos pedagógicos, es un reducción al absurdo por parte del MINERD en su conceptualización institucional del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde una mirada analítica, podrías decir que estas expresiones rozan la tautología, pero en realidad tienen una función performativa: no describen, sino que activan o enfocan la acción en base a la nada. En ese sentido, son más cercanas a los actos de habla que a las proposiciones lógicas. Esta tendencia de no comprensión de este concepto nos está llevando a caer en el universo o realidad donde ya sea natural decir cosas como: “mueve las piernas mientras camines, cuando bebas traga o duerme durmiéndote”.