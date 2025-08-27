Stella Maris: historia del título que inspira la nueva diócesis en Santo Domingo Este

República Dominicana cuenta oficialmente con una nueva diócesis: Stella Maris, que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales anteriormente formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Historia de Stella Maris

En realidad, no se trata de una persona, sino de un antiguo título otorgado a la Virgen María (madre de Jesús), cuyo significado es “Estrella del Mar”.

De acuerdo con Stella y Tilde, el origen de este nombre se remonta al siglo V, cuando San Jerónimo tradujo del hebreo el nombre de María, Miryam, que significa “gota del mar”, al latín “Stilla Maris”. Con el tiempo, este término pasó a convertirse en “Stella Maris” (Estrella del Mar), posiblemente debido a un error de transcripción o a la influencia de un dialecto popular.

Desde entonces, María, bajo esta advocación, ha sido considerada como guía y protección para quienes se ganan la vida en el mar, calmando tormentas y siendo luz en medio de la oscuridad.

Antes de la llegada de la tecnología GPS, los marineros se orientaban por las estrellas, y en la Edad Media, la Estrella Polar era conocida precisamente como Stella Maris.

Así como la Estrella Polar permanece fija en el firmamento, María es vista como una presencia constante que orienta y resguarda a los creyentes, señala Stella y Tilde.

El primer obispo de esta nueva diócesis es monseñor Antonio Ruiz de la Rosa.

Datos estadísticos de la Diócesis Stella Maris Superficie 588.87 km 2 Población 1,291,516 Católicos 943,762 Parroquias 64 Sacerdotes diocesanos 40 Sacerdotes religiosos 55 Diáconos permanentes 39 Seminaristas 12 Religiosos profesos 12 Monjas 83

