Stephen Curry quiere que Al Horford se una a los Golden State Warriors

Según los rumores más recientes en los medios de la NBA, el dominicano Al Horford podría estar aún decidiendo entre jugar o retirarse. Pero si continúa jugando, los Golden State Warriors se han convertido en un fuerte contendiente.

Horford no se ha unido a los Golden State Warriors, pero el pívot de los Boston Celtics tiene aficionados entre sus jugadores. Stephen Curry elogió a Horford en una conversación con Anthony Slater de The Athletic el jueves pasado, aunque, comprensiblemente, fue breve, ya que técnicamente aún no son compañeros de equipo.

Al Horford.

«Es un campeón, un gran jugador. Cuando… si es que pasa, cuando todo eso pase, hablaré de ello», dijo Curry sobre Horford en una conversación con Slater.

Se rumorea que Horford podría llegar a los Warriors, pero la agencia libre comenzó el 30 de junio y sigue sin firmar. Golden State tiene sentido, ya que perdieron a Kevon Looney, su jugador con más años en la plantilla, aparte de Curry y Draymond Green, por lo que necesitan un nuevo pívot titular.

A sus 39 años, Horford es uno de los jugadores más veteranos de la NBA y, si ficha por Golden State, se uniría a uno de los equipos más veteranos de la liga. Curry, Draymond Green y Jimmy Butler tienen 35 años o más.

Boston conservó a Horford para los playoffs dándole descanso en dos temporadas consecutivas durante las últimas tres temporadas. Si ficha por Golden State, el equipo probablemente tendrá que hacer lo mismo cuando se acerque a los 40.