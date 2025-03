Stephen Curry regresa tras dos partidos de ausencia con los Warriors

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, regresó el viernes por la noche tras dos partidos de ausencia debido a una contusión pélvica y afirmó que, aunque «lo sentirá por un tiempo», evitó una fractura ósea.

Curry anotó 23 puntos y seis asistencias para ayudar a los Warriors a romper una racha de dos derrotas consecutivas con una victoria por 111-95 sobre los New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center.

Su regreso se produjo poco más de una semana después de sufrir una caída peligrosa en la segunda mitad de la victoria sobre los Toronto Raptors. Afortunadamente para los Warriors, Curry no sufrió una fractura capilar en el coxis, como sí ocurrió al caer con fuerza en unas escaleras junto a la cancha durante un partido contra los Houston Rockets en la temporada 2020-21. Esa lesión, que le costó cinco partidos, se produjo durante la temporada en la que los aficionados no estaban sentados cerca de la cancha debido a la COVID-19.

«Me recordó a 1921, cuando me caí por las escaleras en Houston», dijo Curry. «Creo que [esta vez] no me rompí nada ni tuve daño óseo, fue principalmente una contusión grave y profunda que sentiré durante un tiempo. Pero puedo jugar y no puedo empeorarlo mientras no vuelva a caer sobre él».

Curry encestó 7 de 21 tiros contra los Pelicans, incluyendo 5 de 16 triples. Dijo que su ritmo y resistencia (jugó 34 minutos) fueron un desafío.

Pero una semana de descanso a estas alturas de la temporada es extremadamente beneficiosa.

«Creo que se vio genial», dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. «Se movía muy bien, cuidaba el balón. Creo que Steph jugó un partido excelente. Probablemente falló sus últimos cinco o seis triples, así que los números no pintan muy bien, pero se veía como él mismo. Y creo que la semana de descanso le sentó muy bien».