“Su humildad me tocó el alma”: Domínguez Brito narra su experiencia con el nuevo Papa, Robert Prevost

El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito felicitó al cardenal Robert Prevost, quien fue electo como el nuevo papa, León XIV y mencionó que su humildad lo tocó de manera personal.

«Me impresionó su sonrisa serena, su humildad, su carisma. No pude evitar decirle a alguien muy cercano a la Iglesia cuánto me gustaría que él fuera el próximo Papa.. Hoy, al enterarme de la elección del cardenal Robert Prevost, siento una emoción inmensa.», expresó el ex Procurador de la República.

Puede leer: Las primeras palabras de Robert Prevost tras ser elegido el papa León XIV

Domínguez Brito reveló que tuvo la oportunidad de conocer al nuevo papa durante la Semana Santa pasada y quedó maravillado por su humildad, su carisma, su carácter y su sonrisa sincera y alentadora.

Aseguró que el mundo necesita lideres como el cardenal Robert Prevost para llevar a la humanidad a una época de paz y esperanza.

«Porque más allá del simbolismo, creo firmemente que el mundo necesita líderes como él: cercanos, sencillos, llenos de esperanza. Que su liderazgo sea luz para estos tiempos», relató.

¿Quién es el nuevo papa?

Robert Francis Prevost, el papa León XIV, será el primer papa estadounidense de la historia de la iglesia, el segundo procedente del continente americano y el cuarto no italiano en los últimos 48 años.

El antes cardenal Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 y también cuenta con ciudadanía de Perú, donde trabajó en las misiones y ejerció de obispo de Chiclayo.

Se trata del primer papa procedente de Estados Unidos, algo que ha sido celebrado poco después de su elección por el presidente de ese país, Donald Trump, considerándolo “un gran honor».