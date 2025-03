«Su papá no puso un clavo ahí»: familiares pelean por la herencia en Dajabón

La herencia de una propiedad provocó que una tía y una sobrina protagonizaran una pelea verbal y física en el sector La Curva, de la provincia fronteriza Dajabón.

Según explicó una de las mujeres involucradas en la trifulca, cuyo nombre no fue ofrecido, su pariente, quien es hija de un hermano fallecido de ella, alega que su padre le construyó esa vivienda, lo cual es falso, ya que dicha propiedad pertenecía a su madre.

«Ella y el marido fueron y me sometieron, dizque que le debaratamos su casa de arriba. La casa de ella está en la capital, que se la hizo su papá, y su papá no puso un clavo ahí, el que ella dice que es su papá», se le escucha decir a la señora en un video que fue enviado a este medio.

«Esa casa era de mi mamá. Él hizo dos casas en la capital, una a la mamá de ella y una a ella, y la mamá la sacó a ella de la de ella por trastera y la tiene alquilada», agregó.

Asimismo, la mujer denunció que su sobrina la agredió con un martillazo, razón por la cual ya no la considera como un familiar.

«Éramos familia, pero con ese martillazo que ella me lanzó ahí, no es familia mía. Me rebató el martillo y me lo tiró», dijo.