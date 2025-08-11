Subdirector PN-RD participa en NY del «National Night Out»

Nueva York. El subdirector general de la Policía de la República Dominicana, general Juan Hilario Guzmán Badía, participó el pasado fin de semana de la decimosexta edición del evento comunitario “National Night Out”, organizado por el Tercer Cuartel del Departamento de Policía de la ciudad Yonkers-Westchester, en Sullivan’s Oval Park.

Esta actividad reunió a fuerzas policiales, líderes comunitarios, residentes locales y organizaciones cívicas con el propósito de promover la prevención del crimen y las drogas, asimismo, fortalecer la colaboración entre la comunidad y la uniformada, para enviar un mensaje claro de unidad frente a la criminalidad.

La participación del general Guzmán Badía, quien fuera invitado por Héctor López, presidente de la Asociación de Oficiales Hispanos de Westchester (HALEO); Emely Rufino, máxima instructora de la academia de Policía de Westchester County; y Aris Guevara, del INDEX, tuvo especial significado para la comunidad hispana y dominicana residente en Yonkers, a quienes reiteró el compromiso de la PN con la cooperación internacional y la seguridad ciudadana.

La agenda oficial incluyó un desayuno institucional junto a autoridades del Condado de Westchester. El empresario y director del consorcio High Class en NYC, Antonio -Tuly- Cabrera, sirvió de edecán civil.

Posteriormente, la delegación realizó un recorrido por el precinto número 3 y la sede central de la Policía de Yonkers, guiado por los oficiales Bryant Burke y Vincent Reda. Allí el oficial dominicano conoció las operaciones de patrullaje, monitoreo en tiempo real, atención a violencia doméstica y procesos de detención.

También sostuvo un encuentro con el Chief Judge Arthur J. Doran III, director general del Tribunal de la ciudad.

El general dominicano visitó la Academia de Policía del condado de Westchester, encabezada por el oficial Brian Tierney, donde conoció las áreas de entrenamiento táctico y la unidad K-9, concluyendo con una reunión oficial en la Alcaldía de Yonkers, presidida por Michael J. Spano y el Comisionado de Policía Christopher Sapienza, quienes expresaron su apoyo al proceso de modernización de la Policía Nacional dominicana.

Como muestra de esa cooperación, se formalizó la donación de un canino de la raza Bloodhound, especializado en rastreo y búsqueda. Esta misión consolidó los lazos de cooperación entre ambos países y reafirmó el compromiso de la PN-RD con el desarrollo institucional, la seguridad y el servicio ciudadano.

La oficial Rufino entregó un reconocimiento de la Asamblea Estatal de NY, de parte de la asambleísta Yudelka Tapia, al general Guzmán Badía por su destacada labor en la Comisión de Reforma Policial. El director general de Presupuesto, José Rijo, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, hicieron acto de presencia en los actos.

