Suben a 221 los muertos por la tragedia en la discoteca Jet Se

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Suben a 221 los muertos por la tragedia en la discoteca Jet Se

La mañana de este jueves se elevó a 221 el número preliminar de personas fallecidas a consecuencia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, kilómetro 6 ½, en la plaza El Portal, Santo Domingo.

La información fue proporcionada por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, quien indicó que los rescatados con vida ascienden a 189.

«Logramos, con todas las instituciones aquí presentes, preservar la vida de 189 personas, gracias a Dios. Pero, desafortunadamente, un saldo de 221 personas (fallecidas) tenemos hasta este momento«, dijo Méndez durante una rueda de prensa en el lugar de la tragedia.

Leer más: Jet Set| Rubby Pérez: familiares, artistas y políticos se despiden de «la voz más alta del merengue»

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, pidió una plegaria nacional por las almas de los fallecidos y tener “empatía” con los familiares de las víctimas mortales.

Entre los fallecidos, cuya identidad ha sido legalmente establecida, se encuentran:

NúmeroNombre 
95906ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ 
95905INDIRA DISLA MÉNDEZ 
95527MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ 
95524PAULINO LORENZO LORENZO 
95637RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ 
95635LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO 
95634DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ 
95525EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN 
95688GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA 
94191NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ 
95687YSABEL BETANIA CABRERA 
94190ANDRÉS PICHARDO 
95689HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ 
95690RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA 
97551CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES 
97552MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES 
95692DANIEL TAVERAS POLANCO 
97553LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO 
95691SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA 
95904LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO   
95902LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN 
95822RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA 
95821NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ 
95903PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA 
95695WILNORD DENAUD (HAITIANA) 
94194ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS 
95696JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO 
95693MARIODA RUIZ PÉREZ 
94192DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ 
97601MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ 
94195CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL 
97554YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS 
94198NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA 
94199ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO 
95698LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ 
95699RAY LUIS JUSTO MURRAY 
97558PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES 
97603MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 
97602NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS 
97604VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA 
95700ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN 
94200FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ 
97606MARTÍN POLANCO 
97605ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS 
97624ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN 
97623RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT 
97631MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO 
97632JUAN MANUEL SANTANA OLIVER 
97633AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ 
95825ROSELYN MARTE MORA 
97634GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ 
97607JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO 
97626JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO 
97637ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ 
95827FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ 
97614DARLENYS BATISTA MEJÍA 
97563STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO 
97642ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN 
97643GARBER SILVESTRE ARAUJO 
97615FERNANDO REYES REYES 
97616JOEL MANUEL SANTANA PION 
97644KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA 
97617YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO 
97619VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE 
97647RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO 
97648YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO 
95830FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA 
97622JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN 
95831GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ 
97564ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA 
95832ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA 
97565EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ 
97566LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS 
95833LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
97650DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO 
97567EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS 
95834GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ 
97611ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ 
97639LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ 
97559IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) 
95697TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA 
95529KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ 
97625YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ 
97586ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ 
97589CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO 
97575RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ 
97590PAOLA MARTINA PICHARDO 
97576EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA 
87571JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO 
97572MARISOL LORA DE JESÚS 
97573AROEL NOLASCO CONTRERAS 
97646LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA 
97621YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ 
97568MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO 
97587NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA 
97588CLARISLENY PEGUERO CASTRO 
95526JOSE MANUEL MONTILLA          
95528RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
95694JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ
95696YADIRA CUETO ALMONTE
97601MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ
97556BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA
94197GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS
95699FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ
97630JUANA ISIDRA VÁZQUEZ
97582AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ  no coincide con el levantamiento
97635ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
97608ANTONIA IGNACIO DOUGLAS
97629ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ
97628ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA
97634GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA
97612DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA
97652CATHERINE BELÉN SANTOS
97562DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA  
97618LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN
97620MELISSA MABEL TEJADA SOSA
97649ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)
97577SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO
97591RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO
97702MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO
97593ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)
97594LUIS JOSE GALAN BATISTA
97704HOMERO GARCIA ASTACIO
97595MANUEL ANTONIO DIAZ
97705GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA
97596DANIELA GOMEZ GOMEZ
97706JOSE LUIS SALVI SEGURA
97598LIRISET VENTURA BRITO
97707ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ
97600PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
97578ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ
97709JESUS NIKOLAI URRACA MATOS
97579YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO
97580JUAN EMILIO DE LEON DE LEON
97711MUTUKU SILA JAMES
97712LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO
 ANDREA FLORENTINO LORENZO
97713MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE
97535JOSE OVIDIO MALDONADO REYES
95736SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL
97719JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ
95592WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO
95737YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA
97721WILTON BAUTISTA VALDEZ

Personas identificadas y entregadas por centro médico

XXOCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
XXDANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO

Homenaje póstumo a Rubby Pérez

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, no pudo contener las lágrimas durante el homenaje póstumo realizado la mañana de este jueves al artista Rubby Pérez, una de las cientos de víctimas mortales que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del pasado 8 de abril.

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