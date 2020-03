Suben a ocho los casos de coronavirus en Brasil

Los casos confirmados de coronavirus en Brasil subieron de cuatro a ocho, dos de los cuales son los primeros en haber sido transmitidos localmente, según el reporte divulgado este jueves por el Ministerio de Salud.

Los primeros casos de coronavirus transmitidos en territorio brasileño fueron registrados en Sao Paulo, en personas que tuvieron contacto con el primer paciente que fue diagnosticado con la enfermedad en el país.

Uno de esos casos corresponde a un familiar del primer paciente identificado con el COVID-19 en Brasil -un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía (Italia)- y el otro, a una persona fuera de su círculo familiar pero que tuvo contacto con él.

De acuerdo con el Secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, eso significa que el virus que se ha propagado dentro del país “es rastreable”.

“El virus no circula en Brasil. No se están produciendo pacientes donde no podemos identificar la fuente”, aseguró el funcionario en una rueda de prensa. Según el último informe del Ministerio, dentro de los nuevos casos confirmados este jueves, por primera vez fueron registrados pacientes en regiones diferentes a Sao Paulo. Así las cosas, hasta el momento seis casos han sido diagnosticados en Sao Paulo, uno en Río de Janeiro y uno en Espíritu Santo.

Actualmente están bajo investigación 636 casos “sospechosos” de coronavirus, otros 378 fueron descartados, y un caso en Brasilia, que resultó positivo en el primer diagnóstico, está a la espera de confirmación con la contraprueba. La mayoría de los casos de coronavirus confirmados en Brasil ha sido de personas que han estado o pasado por Italia, aunque en casos más recientes, los pacientes también visitaron otras ciudades europeas.

El primer caso en Brasil -que también fue el primero confirmado en América Latina- fue el de un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, y el segundo se dio con un paciente de 32 años que llegó el jueves pasado al país procedente de Milán. El miércoles, el Ministerio de Salud confirmó el tercer caso con un colombiano residente en Sao Paulo, que viajó por varios países de Europa, entre ellos España e Italia.

En la mañana de este jueves se confirmó el cuarto caso luego de que las autoridades de salud ratificaran, con un segundo examen, que una adolescente de 13 años que recientemente viajó a Portugal e Italia era portadora de la enfermedad.