Subero Isa dice sentencia Sund Land enojó e indignó a Leonel

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Subero Isa aseguró que el entonces presidente Leonel Fernández se enojó e indignó con los jueces de ese tribunal por la sentencia del caso Sun Land, que fue dictada por el pleno el 18 de diciembre del 2008.

Tras indicar que los abogados de Fernández entendían que la acción tenía que ser declarada inadmisible por carecer de asidero legal, Subero Isa dijo que el propio exmandatario le manifestó su inconformidad con la decisión de la SCJ.

“El Gobierno pretendía que la acción directa de inconstitucionalidad fuese declarada pura y simplemente inadmisible porque el contrato no tenía que ir al Congreso y porque además según sus abogados ya ese contrato había sido rescindido”, indicó Subero Isa.

Y agregó: “El propio presidente Fernández defendió públicamente esa postura; creo que lo hizo en una reunión con los medios de comunicación. El propio gobierno desató todos los demonios contra nosotros por la decisión adoptada”.

Un pequeño detalle. El Partido Revolucionario Dominicano y Foro Social Alternativo presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el contrato que firmó el Gobierno con la empresa Sun Land por un monto de US$130 millones.

La SCJ lo declaró inadmisible, sin embargo, alegando que el PRD y el Foro Social Alternativo no tenían calidad jurídica para hacer esos reclamos.

Al hablar de dicha decisión, Subero Isa sostiene que puso en entredicho su propio liderazgo porque la corte se dividió en tres bloques, lo cual se puso de manifiesto en la propia sentencia con dos categorías de votos disidentes y la “decisión tomada por una mayoría muy precaria (si vale el término)”.

En ese sentido, Subero Isa sostiene que la sentencia no resolvió absolutamente nada con respecto al fondo del asunto. “Sin embargo, tiene un Considerando que denota el pensamiento de la mayoría y es que ese contrato debió ser remitido por el Presidente de la República al Congreso Nacional. Este Considerando fue duramente criticado por el sector gubernamental, pues decían que con el mismo se estaba sancionando al gobierno aunque en el dispositivo de la sentencia no se hiciera constar”, recuerda Subero Isa.

La inconformidad de Fernández con la sentencia fue tal, indicó Subero Isa, que por ese motivo no fue a la celebración del Día del Poder Judicial, que tuvo lugar el 7 de enero del 2009.

Pero la sentencia no solo molestó al expresidente: nadie estuvo de acuerdo con ella, puntaliza Subero Isa. “No tuvo un solo defensor”, indicó el expresidente de la SCJ en una carta enviada al periodista y escritor Miguel Guerrero.

En una carta

Las afirmaciones de Subero Isa están contenidas en una carta que le envió al periodista y escritor Miguel Guerrero a propósito del lanzamiento de la primera edición de su libro “El rugido del León”, en cuyas páginas (171-173) Guerrero analiza la sentencia del caso Sun Land. La carta del expresidente de la Suprema aparece en la sexta edición ampliada del libro de Guerrero (339-347) . La carta tiene fecha del 3 de junio del 2013 y en su presentación el escritor explica que Suberto Isa afirma que la sentencia creó un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pueba de ello es que el presidente Leonel Fernández no asistió a las actividades del Día del Poder Judicial el 7 de enero del año 2009.