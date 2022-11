Subero Isa y Joaquín Puello externan preocupación por niveles de violencia

Tras los últimos hechos de violencia y delictivos que sacuden han sacudido al país desde hace varios meses, reconocidas personalidades manifestaron hoy su preocupación sobre esta.

En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, aseguró que este es un problema “ancestral” que requiere del compromiso de la ciudadanía y autoridades.

“El problema no es de ahora, el problema es muy viejo, el problema es ancestral. Erradicar la violencia en la República Dominicana como en cualquier otro país del mundo no es una cuestión fácil, es todo un proceso, requiere de mucho compromiso ciudadano, de mucho compromiso de las autoridades. Por eso es que yo no creo en los operativos”, refirió Subero Isa.

Asimismo, el neurocirujano José Joaquín Puello refirió que la ola de violencia que azota el país se debe a los dos años de pandemia por la COVID-19.

“(…) El problema de violencia en nuestro país está asociada con los dos años de pandemia que nosotros pasamos”, indicó Puello.

Los últimos meses el país ha sido sacudido por una alarmante ola de atracos y asesinatos que incluye agentes policiales y de otros cuerpos castrenses.