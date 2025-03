Joshua Steven Riibe, el joven que vio por última vez a la india Sudiksha Konanki antes que desapareciera en una playa de un hotel en Punta Cana, ha dado versiones sobre el hecho que resultan «muy sospechosas» y están cargadas de incoherencias.

Así lo aseguró el abogado Félix Portes, quien explicó lo que él considera como «ilógico» sobre todo el relato que contó el extranjero durante el interrogatorio formal junto a sus representantes legales por parte del Ministerio Público.

Joshua Steve Riibe es excampeón de lucha libre de secundaria. (Fuente externa).

«Mira, el interrogatorio iba bien. Hasta el momento donde él dice que ellos saliendo de la playa, en un momento él la vio y en otro momento no la vio. Y para mí resulta ilógico y razonable que si yo estoy saliendo de la playa con una dama y dejo de verla, yo voy a acostarme a dormir. Es decir, es algo ilógico», aseveró Portes a la periodista Katherine Hernández.

Y agregó: «Él dice que él entendió que ella se fue a su habitación y que él se quedó tirado en la playa porque estaba cansado y se puso a dormir. Y que luego, pues que él advirtió que ella estaba desaparecida cuando el amigo le dijo. O sea, esa partecita ahí no me curada. Cuando todo está bien, hasta en el momento donde ellos compartieron un trago, que se pueden evidenciar en los videos que ha obtenido la Fiscalía, pero ya en el punto donde ellos entran a la playa y comienzan a ahogarse y él supuestamente la ayuda».

Portes cuestionó: «¿Cómo es que él la va a ayudar ella ahogándose? Y que luego ya cuando están saliendo, él pierde el rastro. Y eso no le llama preocupación y no va a buscar ayuda. Date cuenta que él dice que en un momento ellos estaban pidiendo ayuda y que nadie lo escuchó. Y entonces luego él dice que sale de la playa, pero entonces ahí ya después de todo ese trauma y él descansado, no se interesa para ver si ella salió o no, hacia dónde ella se dirigió, en qué condiciones ella salió. O sea, eso resulta para mí muy sospechoso».

El abogado dijo además que el joven «puede ser que él esté hablando verdad, pero hay una incoherencia total en esa parte. No es lógico que si tú y yo no estamos ahogando y ya vamos a salir, ya yo me olvide de ti, como que tú no existes, que no sé que tú existes. Es una situación que yo entiendo que las autoridades tienen que profundizar las investigaciones ahí y ver si lo que él ha dicho concuerda con los otros interrogatorios realizados a las otras personas que supuestamente andaban con ellos».

El Ministerio Público debe actuar

El experto en materia penal consideró, basado en su experiencia en temas judiciales, consideró que el Ministerio de Público ya debe encaminar sus acciones, o en liberarlo, o hacerle algún tipo de solicitud al juez que asegure su permanencia aquí en el país hasta tanto se determine su vinculación o no con este hecho, con este hecho que tiene a la sociedad dominicana preocupada y que puede afectar obviamente al turismo hacia República Dominicana.

Lo que se sabe sobre la desaparición de Sudiksha

La ciudadana de la India es residente permanente de los Estados Unidos y estaba de vacaciones de primavera con cinco amigas en el país caribeño. Llegó a la República Dominicana el día 3 de marzo.

La Policía Nacional indicó que la desaparición de Sudiksha ocurrió pasadas las 4:15 de la madrugada del 6 de marzo de 2025, momento en el que ella y sus amigos extranjeros fueron capturados por las cámaras de videovigilancia del hotel, a pocos metros de ingresar al área de la playa.

La uniformada indicó que inició la búsqueda de la joven de 21 años el viernes 7 a las 8:00 de la mañana, tras ser informada de la situación vía telefónica por la Embajada de Estados Unidos en el país.

Comisión de alto nivel

Se recuerda que la comisión de alto nivel, encargada de dar seguimiento a la desaparición de Sudiksha Konanki, está conformada por la Policía Nacional, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Enlace Internacional de la embajada estadounidense en el país.

En las labores de búsqueda también participan personal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), de la Armada, Defensa Civil con su personal de rescate, miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del hotel.

Posteriormente Joshua Steven Riibe, el joven que habría visto por última vez a Sudiksha Konani, previo a que la turista desapareciera en Punta Cana, está bajo vigilancia policial las 24 horas en el hotel Riu, donde ocurrió el hecho el pasado 6 de marzo.

La información fue despachada por el periódico británico Daily Mail, a quien el extranjero le dijo: «Lo siento, no puedo decir nada, no ahora mismo».

Riibe es un excampeón de lucha libre de secundaria, de 24 años, y estaba dentro del grupo de jóvenes que llegaron al país como parte de un viaje de vacaciones de la Universidad de Pittsburgh.