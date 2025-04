¡Sueña en grande!

He aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Genesis 37:11

Dios nos ha dado la capacidad de soñar y hacer que esos sueños se hagan realidad. Sin embargo, muchas veces las circunstancias nos hacen olvidarlo y nos arrastran a una rutina llena de desesperanza y dolor.

La temporada que estamos viviendo no significa que nuestros sueños no se cumplirán ni que debemos olvidarlos y acostumbrarnos a vivir sin esperanza, llenos de frustraciones.

Por eso, debemos recapacitar y recordar que todo obra para bien. Cada proceso o prueba nos está preparando para lo que anhelamos alcanzar.

Podemos ver el ejemplo de José: todo lo que enfrentó, en lugar de impedir el cumplimiento de sus sueños, fue la preparación que Dios usó para hacerlos realidad y otorgarle lo que había soñado.

Persiste, sé fuerte para que nada te debilite y puedas alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón.