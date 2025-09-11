¿Sufres migraña? Nueve consejos para controlar las crisis

Una de cada siete personas en el mundo padece migraña, y aunque no se trata de una enfermedad grave, es la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años y uno de los motivos más frecuentes de absentismo laboral. Controlar esta dolencia es posible y siempre hay que acudir al médico para que indique el mejor tratamiento a cada paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno muy común que sufre el 14 % de la población mundial. En España afecta a más de cinco millones de adultos, tal y como reflejan las cifras de la Sociedad Española de Neurología (SEN) recogidas por Cinfa con motivo del Día Mundial de la Migraña, que se conmemora cada 12 de septiembre.

Migraña: más frecuente en mujeres

Este tipo de cefalea “aguda y recurrente”, explica el médico de Cinfa Julio Maset, tiene una mayor incidencia en mujeres. A menudo se presenta con náuseas, vómitos o sensibilidad o intolerancia a los ruidos y a la luz.

No se conoce la causa exacta de la migraña, pero “se piensa que las personas que la padecen tienen un cerebro especialmente reactivo”, según el experto.

Sus neuronas son hiperactivas y sensibles, y “envían impulsos a los vasos sanguíneos”, lo que provoca un estrechamiento y dilatación de los mismos.

Además, estos cambios afectan a los tejidos de alrededor de los vasos sanguíneos, que “liberan sustancias que generan dolor”, añade el experto.

Posibles desencadenantes

Maset advierte de algunas sustancias y circunstancias que pueden desencadenar una crisis de migraña:

Alcohol

Tabaco

Ciclos hormonales, como el menstrual

Olores fuertes

Cambios meteorológicos o de altitud bruscos

Falta de sueño

Ejercicio físico

Estrés

Algunos alimentos también podrían ser causantes de la migraña:

Chocolate

Lácteos

Cacahuetes

Edulcorantes como la sacarosa

Sustancias como la tiramina, presente en el vino, el queso curado, el chocolate negro o el pescado ahumado

Nitratos de carnes como el tocino y el salami

Glutamato monosódico (GMS), un aditivo presente en la comida china y en algunos snacks salados, entre otros

Nueve recomendaciones para ayudar a controlar la migraña

El médico de Cinfa ofrece consejos que te ayudarán a controlar las crisis de migraña: