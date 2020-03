Sugieren cerrar entradas a Ocoa y evitar covid-19

El presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China, Roberto Santana, ante la rápida expansión del coronavirus y el hecho de que Ocoa es la única comunidad del sur corto que no está afectada, sugirió el cierrre de las cinco entradas a esa provincia, entre medidas para que el covid-19 no llegue y provoque situaciones lamentables.

A juicio de Santana, si no se establece a tiempo una cuarentena, un toque de queda 24 horas y barreras de contención en todos los lugares identificados como de mediana y alta afectación, así como la anulación del tránsito entre regiones y provincias, “las víctimas mortales serán miles y durante muchos meses”.

Consideró que si se mantiene la velocidad de propagación que se conoce, el virus podría llegar a Ocoa entre 7 y 15 días si las 5 entradas que tiene la provincia carecen de barrera sanitaria, pues está rodeada por cinco provincias y todas están afectadas por el coronavirus.

“De unas cuantas provincias infectadas hace una semana, hemos pasado a 23, solo faltan 6 y una de esas 6 es Ocoa. ¿Cuándo nos tocará? ¿De quién depende que eso suceda o no suceda?, se preguntó el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Santana manifestó que la respuesta verdadera es que la fecha para la entrada del virus a la provincia de Ocoa depende de la decisión de los mismos habitantes de la provincia, en cuanto a colocar o no una barrera sanitaria eficiente y con el nivel adecuado en cada una de sus 5 entradas con que cuenta.

Santana aclaró que estas nuevas sugerencias públicas son sólo aplicables y dirigidas a la provincia de Ocoa y son en adición a las que había enviado el 16 y el 23 marzo y que están publicadas en los periódicos El Diario Libre y El Caribe y en Ocoa en Red.

Recordó que a inicios de marzo solo había fallecido una persona por Covid-19 en una provincia y hoy son 42 los fallecidos y 23 las provincias afectadas, “las 6 provincias que faltan serán infectadas, muy probablemente, dentro de las próximas 4 semanas”. Con relación a si una provincia sola puede protegerse y evitar ser infectada, Santana recordó también que las primeras provincias afectadas, La Altagracia, La Romana y el gran Santo Domingo se infectaron por extranjeros que llegaron por los aeropuertos de Punta cana, La Romana y Las Américas.

Según Santana los aeropuertos del norte apuntan como posibles responsables de la llegada del virus a esa zona, además de la expansión desde Santo Domingo y desde el Este. Atribuyó Santana que el resto de las provincias se infectaron por los contagiados de esas provincias iniciales y por líderes y políticos durante la campaña de las elecciones municipales.