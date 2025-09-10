Día Internacional para la prevención del suicidio: señales de alerta y dónde buscar ayuda

El 10 de septiembre no es un día cualquiera. Es una fecha para detenernos, mirar a nuestro alrededor y recordar que todos tenemos el poder de salvar una vida. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, un llamado a crear conciencia, derribar estigmas y acompañar a quienes atraviesan momentos de oscuridad.

El suicidio no discrimina: puede tocar a cualquier familia, cualquier entorno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año cerca de 700 mil personas mueren por esta causa. Es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años y, tristemente, el 77% ocurre en países de ingresos bajos y medianos.

Muchas de las personas que intentan suicidarse no buscan acabar con su vida, sino escapar de un dolor que sienten insoportable: la soledad, la culpa, el rechazo, la pérdida o problemas económicos y de salud que se vuelven demasiado pesados de llevar.

Por eso este día no es solo una fecha en el calendario. Es un recordatorio para tender la mano, escuchar, hablar sin juzgar. Decirle a esa persona que no está sola, que es importante, que su vida tiene valor.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) resalta que solo en 2021, más de 100 mil personas murieron por suicidio en la Región de las Américas. La mayoría eran hombres, aunque el aumento de los casos en mujeres preocupa cada vez más.

Señales de alerta

Según especialistas de MedinePlus, algunos síntomas que pueden indicar riesgo son:

Cambios drásticos en el comportamiento o el estado de ánimo.

Alejamiento de familiares y amigos.

Hablar o escribir sobre querer morir.

Regalar pertenencias valiosas.

Conductas de riesgo o abuso de sustancias.

¿Dónde buscar ayuda?

En República Dominicana existen líneas y servicios de apoyo como:

Centro de Contacto de Salud Mental (809-200-1400)

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1

Centros de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

Recuerda que no estás solo/a. Habla de lo que sientes. Pide ayuda.

