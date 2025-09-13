Suman 10 muertos explosión camión

Ciudad de México. EFE.

Autoridades de la Ciudad de México informaron ayer que asciende a diez el número de personas fallecidas por la explosión de un camión de gas con capacidad de 49,500 litros, que se volcó y estalló en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente tras chocar contra un “objeto sólido” que provocó una fuga.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que la cifra de muertos se elevó a 10, además que otras 54 personas permanecen hospitalizadas y otras 22 ya han sido dadas de alta tras la explosión ocurrida la tarde del miércoles en el Puente La Concordia, en Iztapalapa (al este de capital).

La dependencia actualizó la lista de afectados por la explosión, luego de reconocer errores en la lista publicada el jueves. La dependencia confirmó que Alicia Matías Teodoro, la mujer que resultó con quemaduras en 90 % de su cuerpo tras proteger a su nieta de 2 años de las llamas, sigue hospitalizada.

