Suman 15 los dirigentes que abandonan el PLD en el Cibao

Otros 12 presidentes de Intermedios podrían dar a conocer sus renuncias en el transcurso de la mañana de este sábado



Como chorreras de agua sin control continúan las renuncias de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en el Cibao, con mayor prevalencia en la provincia de Puerto Plata, en donde 11 nuevas dimisiones se produjeron durante la tarde de este viernes. Se esperan según informes oficiosos que otras 12 de produzcan durante las primeras horas de la mañana de este sábado.

Los nuevos renunciantes dejaron filtrar sus cartas tanto a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, mientras que otras las hicieron colgar sus renuncias a través de algunos de los medios digitales de la zona.

Renunciantes

1.- Carlos Amarante Baret García ex diputado y ex miembro del Comité Central (CC) del PLD

2.- Franklin Reyes, Presidente de un Comité de Base (CB)

3.- Mario Vásquez, Presidente de un CB

4.- Antony Ceballos Presidente de un CB

5.- Yahaira Santana ex-regidora y ex-candidata a diputada por la Circunscripción #1 de Puerto Plata

6.- José Antonio Bonilla (Chu) Presidente de Intermedio del Mirador Sur

7.- Andrixson Jose Cabrea, Presidente de Intermedio del Sector Barrió Nuevo

8.- Flor Almonte Presidente de Intermedio del PLD, en el Sector El Javillar, Puerto Plata

9.- Rogelio Corsino Guzmán, Presidente del Intermedio 5 A Puerto Plata

10.- Luis Rosario presidente del Intermedio 10 D y Secretario de Finanza del PLD en Puerto Plata

11.- Aníbal Azel, Vicepresidente del Intermedio C de Puerto Plata

12.- Wilton Juma: Presidentes en la provincia Espaillat y ex miembro del CC

13.- Jairo Morillo Arvelo: Actual alcalde de Jamao Al Norte y miembro del CC

14.- Vladimir Céspedes: Presidente del PLD en Puerto Plata.

15.- José Antonio Castillo González, (Chelo):

Presidia el PLD en Villa Isabela, Puerto Plata.

Las renuncias de ex peledeistas tanto de la región del Cibao como de otras latitudes del país, se han producido luego que la pasada semana fuera expulsado de la entidad morada y de manera “deshonrosa” el ex Ministro de Educación y de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, al que la organización opositora acusa de alta traición.

En los próximos días y según informó una fuente a este medio, el también ex senador por la provincia Espaillat, estaría anunciando la formación de un bloque opositor y que posteriormente se concrete una alianza con el líder de la Fuerza del Pueblo y expresidente dominicano, el doctor Leonel Fernández Reyna.