Suman 4,471 los refugiados por los sismos en Puerto Rico

La cifra de refugiados en Puerto Rico a causa de los terremotos de los últimos días se elevó hasta los 4,471, según confirmó ayer, domingo, en conferencia de prensa la gobernadora de la isla caribeña, Wanda Vázquez.

La jefa del Ejecutivo, que se reunió con los alcaldes de los municipios del área sur más afectados, señaló además que la cifra preliminar de daños provocados por los sismos es de 110 millones de dólares, aunque matizó que todavía se trabaja con datos provisionales al estarse aún recopilando la información.

Vázquez aseguró además que el Gobierno está preparado para dar respuesta de emergencia en el caso de que en los próximos días se registraran nuevos temblores de mayor intensidad de los que ya localizaron con epicentro en las cercanías de la costa suroeste de la isla caribeña. “Estamos preparados para manejarlos”, sostuvo sobre la posibilidad de nuevos sismos y de mayor intensidad.

Respecto a las críticas de que no se estuviera dando el apoyo suficiente a los municipios afectados, Vázquez sostuvo que “se atendieron todos los reclamos de los alcaldes”.

La gobernadora indicó que también se han tomado las medidas necesarias para transportar a las personas con problemas médicos a lugares más seguros si fuera necesario. Sobre este punto la gobernadora resaltó que si no se está poniendo en marcha un plan de traslado de personas con problemas físicos a la capital u otros puntos del norte de la isla es porque los afectados no quieren esa posibilidad al tener sus redes de apoyos y familiar en el sur.

Vázquez dijo también que la Guardia Nacional -cuerpo paramilitar- trabaja para que en el menor tiempo posible estén preparados campamentos.