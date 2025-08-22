Suministro de utilería escolar está garantizado, afirma industria textil ante polémica con INABIE

Luego de las decisiones adoptadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que anulan varias adjudicaciones para la compra de utilería escolar tras encontrar «irregularidades» en la contratación hecha por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Industria Nacional aseguró este viernes que cuenta con el inventario necesario de pantalones, polos, medias, zapatos y mochilas para abastecer de manera oportuna y eficiente a todas las escuelas públicas del territorio nacional.

«Como parte del programa de utilería escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), las empresas nacionales han fabricado y almacenado los productos requeridos cumpliendo los más altos estándares de calidad y tiempos de producción establecidos», se lee en un comunicado de prensa.

Asimismo, el sector textil expresó su respaldo a la estrategia presentada por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez León, ya que, según las declaraciones, va orientada a garantizar un inicio de año escolar ordenado y con todos los estudiantes debidamente uniformados y equipados.

«El sector reafirma su disposición de continuar colaborando activamente con todas las instituciones involucradas, en beneficio de la educación, la transparencia y el fortalecimiento de la industria nacional», se agrega en el documento.

