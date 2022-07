Súper equipos de la NBA que terminaron en fracaso

La principal meta de cualquier equipo de la NBA, es lograr el campeonato, pues para eso compiten. Sin embargo, de 30 conjuntos que participan en cada temporada, solo uno puedo alzarse con el trofeo Larry O’ Brien, que es el máximo galardón. Para los restantes 29 combinados, pudiera resultar aceptable el hecho de no ganar el título. Pero, ¿Qué sucede si uno de esos 29 es un «Súper equipo»?, Si ese es el caso, se podría catalogar como «fracaso».

El significado para «fracasar» según el diccionario de la lengua española, es: «No obtener el resultado previsto», por lo que a todos los equipos no se le puede calificar como un fracaso, aunque no ganen el campeonato, debido a que probablemente no contaban con lo necesario para luchar por el título. Ahora bien, cuando un equipo lograr armar un plantel con el que se supone deben competir por el trofeo, y se quedan cortos, ahí si el término «fracaso» cae como anillo al dedo.

A continuación, les mostraremos algunos ejemplos de conjuntos que aunque armaron un «Súper equipo» con el fin de obtener el título, terminaron en fracaso.

1- Houston Rockets (1998- 1999):

De izquierda a derecha, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon y Scottie Pippen

Después de haber ganado dos títulos consecutivos en 1994 y 1995, los Rockets querían más. Un año más tarde, firmaron a Charles Barkley para formar un superequipo junto a Olajuwon y Clyde Drexler, y para la temporada de 1998-1999, sumaron a Scottie Pippen.

Pippen venía de ganar los últimos tres anillos con Chicago, siendo un jugador muy importante, sin embargo, no pudo trasladar su magia a Houston.

Houston tenía en el papel a los mejores nombres, cuatro leyendas que sin duda serían un gran atractivo, pero eso no pudo mostrarse en los partidos, y terminaron siendo eliminados por los Lakers en la postemporada, en lo que fue una campaña que terminó en decepción para Houston.

2- Portland Trail Brazers (1999-2000)

Rashed Wallace y Scottie Pipen

Después de no poder conseguirlo en Houston, Scottie Pippen siguió intentando ganar otro campeonato, y prosiguió a jugar con los Portland Trail Brazers, quienes venían de llegar a las Finales de Conferencia tan pronto como el año anterior, Portland por su lado, apostó a la veteranía, y para hacerle espacio a Scottie Pippen en si plantilla, prefirió dejar ir a los jóvenes que le habían dado resultados.

Se fueron Isaiah Rider y Jim Jackson para hacer hueco a Steve Smith (all-star en 1998), Detlef Schrempf (tres veces all-star) y Scottie Pippen (campeón de la NBA en seis ocasiones). El conjunto, caracterizado por su coral poder ofensivo, alcanzó las finales de conferencia, pero, en el último cuarto del séptimo y definitivo encuentro, desperdició una ventaja de 15 puntos que permitió a los Lakers de O’Neal y Bryant empezar a forjar su legado.

3- Los Angeles Lakers (2003-2004)

De izquierda a derecha, Kobe Bryant, Carlo Malone , Shaquille O’ Neal y Gary Payton, en el centro Phil Jackson

Los Lakers fueron los claros dominadores al principio del nuevo milenio, con tres títulos consecutivos entre 2000 y 2002. Los Spurs cortaron la racha, pero la franquicia de oro y púrpura no tenía tiempo que perder.

Karl Malone y Gary Payton eran dos leyendas en la recta final de sus respectivas carreras que aún no habían ganado el anillo, así que se unieron al escuadrón de Shaq y Kobe para devolver a los Lakers al trono de la NBA. Pero la temporada no fue un camino de rosas como se esperaba.

Kobe Bryant se perdió una quincena de partidos tras ser acusado de una presunta agresión sexual, su relación con O’Neal se quebró por completo y Malone solo jugó la mitad de los encuentros por una lesión en la rodilla. Aun así, los californianos alcanzaron las finales, donde se toparon con unos impasibles Detroit Pistons que se llevaron el gato al agua en cinco duelos. Esta derrota supuso el fin del superequipo: no se renovó a Phil Jackson; O’Neal y Payton fueron traspasados y Malone se retiró.

4- Lakers (2012-2013)

De izquierda a derecha, Steve Nash, Dwigth Howard, Metta World Peace

Sí, otra vez los Lakers. Para la temporada de 2012-2013, Los Lakers eran los principales aspirantes a hacerse con el anillo. Después de ganar en dos años consecutivos, en 2009 y 2010, pasar un año sin el campeonato era demasiado, así que cerraron sendos traspasos para hacerse con el dos veces MVP Steve Nash, ya de 38 años, y con quién ese entonces era el mejor hombre alto de la, Dwight Howard.

Junto a los veteranos Kobe Bryant (34 años) y Pau Gasol (32), no se iba a aceptar nada que no fuera la victoria. Sin embargo, no pasó.

Gasol y Nash se perdieron más de 30 partidos por lesión, Howard estaba resentido después de una operación de espalda y Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles una semana antes de los playoffs, a los que se clasificaron en una irrisoria séptima posición (45-37). Pero que no pudieron hacer nada para superar a unos Spurs que los barrieron (0-4).

5- Brooklyn Nets 2020-2022

De izquierda a derecha, James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving

El caso más reciente, los Nets de Brooklyn.

Probablemente, los Nets juntaron al mejor trío ofensivo en la historia de la NBA con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, sin embargo, terminaron en fracaso.

James Harden llegó al equipo en la mitad de temporada de 2020-2021, sin embargo, se quedaron a un partido de ir a las finales de la NBA. Ya para la siguiente temporada, que es la que acaba de terminar, los tres se suponía que estarían por primera vez iniciarían juntos la temporada, más tampoco sucedió, debido a situaciones personales de Kyrie Irving,

A mediados de temporada 2022, James Harden decidió pedir traspaso, ya que ni quería seguir perteneciendo al equipo, y al acabar la temporada, lo mismo hizo Durant, aunque a este último no lo han traspasado.

Este trío se los Nets sólo jugaron 16 partidos juntos, de los cuales ganaron 13, sin embargo, llegó a su fin, sin alcanzar la gloria.

