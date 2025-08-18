Superalimentos ancestrales que vuelven a estar de moda: nutrición con historia y poder curativo

Desde 2010, esta fecha impulsa celebraciones que reconocen al cacao como símbolo global, con eventos que combinan historia, comercio justo y placer sensorial. (Freepik)

En medio del auge por la alimentación saludable y consciente, los superalimentos ancestrales están recuperando protagonismo en la dieta moderna. Estos productos naturales, valorados por civilizaciones antiguas como los aztecas, mayas, incas y pueblos africanos, destacan por su alta densidad nutricional y sus propiedades medicinales.

Amaranto: el cereal sagrado de los aztecas Cultivado desde tiempos prehispánicos, el amaranto es rico en proteínas, hierro, calcio y fibra. Además de ser libre de gluten, mejora la digestión y regula el colesterol.

Chía: energía y omega-3 desde la antigüedad Estas pequeñas semillas eran esenciales en la dieta de los mayas y aztecas. Son fuente de antioxidantes, fibra y ácidos grasos esenciales, ideales para la salud cardiovascular y la hidratación prolongada3.

Cacao puro: alimento sagrado de los mayas Más allá de su sabor, el cacao es rico en antioxidantes, magnesio y hierro. Consumido sin azúcar, mejora el estado de ánimo y protege el corazón.

Spirulina: la proteína del siglo XXI Conocida por los aztecas como tecuaitlatl, esta microalga contiene hasta 70 % de proteína, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Fue reconocida por la FAO como uno de los alimentos más completos del planeta.

Nopal y quelites: medicina verde en la cocina tradicional El nopal regula el azúcar en sangre y mejora la digestión, mientras que los quelites (como el quintonil y la verdolaga) aportan calcio, hierro y vitamina A.

Cereales olvidados que regresan La espelta, el fonio, el kamut y el teff son cereales ancestrales que están siendo redescubiertos por sus beneficios digestivos, su bajo impacto glucémico y su riqueza en minerales.