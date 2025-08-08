Supérate: Historias y funciones 

El programa Supérate en República Dominicana es una estrategia integral de protección social del Gobierno dominicano y lucha integral contra la pobreza.

Supérate tiene como propósito la intervención social focalizada a través de la integración de transferencias monetarias condicionadas, acompañamiento socioeducativo y vinculación con programas y servicios del Estado, articulados en acciones que se fundamentan en ocho componentes: «Inclusión Educativa», «Salud, Seguridad Alimentaria y Apoyo en Emergencias», «Inclusión Económica», «Vivienda», «Identifícate», «Cuidados», «Supérate Mujer» y «Acompañamiento Sociofamiliar».

El despacho del programa Supérate está ubicada en la avenida Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Santo Domingo.

Puede leer: Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana

Historia

El programa Supérate surgió como una transformación del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). PROSOLI fue creado en el año 2012 durante la presidencia de Danilo Medina. Este, a su vez, tenía antecedentes en programas de asistencia social previos como «Solidaridad» y «Comer es Primero».

El programa Supérate fue lanzado oficialmente por el presidente Luis Abinader el 15 de junio de 2021, a través del Decreto 377-21. Este decreto marcó la transición formal de PROSOLI a Supérate.

En su rendición de cuentas de 2022, el presidente Luis Abinader anunció la duplicación del subsidio «Bono Gas Hogar» y la inclusión de 300,000 nuevos hogares al subsidio «Aliméntate».

En 2025, a través del Decreto 356-25, se consolidó un importante cambio administrativo: la fusión del Programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). Esta nueva entidad, conocida como la «Dirección de Desarrollo Social Supérate,» tiene como objetivo optimizar la ejecución y gestión de los programas sociales del Estado, asegurando la distribución oportuna de los pagos.

La licenciada Gloria Reyes es la directora general de Supérate.

Directora general de Supérate, Gloria Reyes.

Funciones