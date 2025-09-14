Supérate impulsa inclusión social en el turismo dominicano a través de proyectos comunitarios

La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) participó en la 37ª edición de la feria comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), presentando tres iniciativas clave que promueven la inclusión social en el sector turístico: Agricultura Familiar, Mujeres SUPEREmprendedoras y Manos Dominicanas.

Durante el evento, que reunió a más de 140 empresas del sector, Miriam Batista, directora de Superación Económica de la DDSS, destacó el impacto de estos programas en comunidades vulnerables. En alianza con la FAO, se han desarrollado 36 proyectos de casas sombras en todo el país, permitiendo que familias agricultoras comercialicen sus productos directamente con hoteles locales.

WhatsApp Image 2025 09 14 at 12.14.28 PM

En La Altagracia, tres casas sombras —María Ruiz, Gina Jaragua y Jagua Mocha— benefician a 31 familias, generando ingresos sostenibles mediante la articulación con ASONAHORES. Además, Batista anunció la próxima inauguración de una nueva casa sombra en Monte Grande, Azua, destinada a apoyar a familias desplazadas por la construcción de la presa en esa zona.

La feria también sirvió como plataforma para Manos Dominicanas, una marca artesanal que exhibió y comercializó productos elaborados por mujeres artesanas de La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. Por su parte, el programa Mujeres SUPEREmprendedoras mostró cómo el empoderamiento económico femenino fortalece el tejido social y productivo del país.

