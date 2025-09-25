Supérate inaugura Centro de Superación Comunitaria en Pedernales

La directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, inauguró este jueves el Centro de Superación Comunitaria Supérate (CSCS) en Pedernales. La edificación, cuyo terreno es una donación del Patronato para el Desarrollo de la provincia de Pedernales, cuenta con un área de construcción de 486 metros cuadrados, y representó una inversión aproximada de 30 millones de pesos, de los cuales 250 mil euros fueron aportados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Durante su discurso, Reyes destacó los esfuerzos de la gestión del presidente Luis Abinader, enfocados en dejar un legado positivo en la lucha contra la pobreza, dirigidos en la formación y educación como herramientas para superar la vulnerabilidad económica y la pobreza en el país.

“Hay un momento de nuestras vidas en el que nos evalúan por el legado que hemos dejado. La gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, en su lucha contra la pobreza, se ha propuesto quedar en la memoria de la gente como la que hizo posible que la vulnerabilidad económica y la pobreza sean condiciones que se puedan superar con la formación adecuada”, manifestó Reyes, durante su intervención.

La directora de Desarrollo Social Supérate resaltó, asimismo el respaldo de la AACID, a quienes calificó de grandes aliados, por su contribución a que más de 5,300 familias que reciben algún aporte de la DDSS “ahora contarán con un espacio moderno y cómodo para protagonizar su autonomía. Miren, los Centros de Superación Comunitaria son la sombrilla que ha protegido a cientos de familias en nuestro país”.

Explicó que los CSCS han brindado apoyo desde madres solteras que aprendieron un oficio y emprendieron, hasta jóvenes que obtuvieron su primer empleo, tras haber adquirido nuevas habilidades. “Por eso, nos alegra de sobremanera que la provincia de Pedernales cuente con un instrumento como este”, destacó la funcionaria.

En ese sentido, Reyes hizo un llamado a la comunidad para que se beneficien al máximo de las capacitaciones y “aprovechen la experiencia y el conocimiento de las facilitadoras y facilitadores y conviertan esos aprendizajes en nuevos ingresos, en parte de sus vidas”.

La directora de Desarrollo Social Supérate instó además a cuidar la obra, por entender que cada una de las personas que vive en la comunidad es propietaria del nuevo centro.

En alianza

Este proyecto se realiza en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con el objetivo de llevar educación técnica y formación humana a comunidades tradicionalmente marginadas del sistema productivo y educativo formal y tras un ejercicio de identificación de los perfiles laborales requeridos en la demarcación, a propósito de los planes de desarrollo previstos para esta zona del suroeste del país.

El nuevo centro dispondrá de espacios de capacitación y facilidades como son: taller de electricidad residencial, taller de repostería y cocina, de joyería artesanal, de terapia física, aula teórica, aula gastronómica, recepción, oficina administrativa, espacio de esperanza, área para cuidado infantil, habitación para personal de seguridad, cocinilla, baños para damas y caballeros, entre otros.

El Centro de Superación Comunitaria Supérate Pedernales brindará habilidades para la vida y el trabajo a los y las participantes en situación de vulnerabilidad, con una visión integrada con el territorio y en este sentido reforzando las potencialidades de desarrollo de esta región del suroeste del país, situada en la zona fronteriza.

Esta iniciativa proveerá a la provincia de Pedernales la infraestructura de un centro de capacitación, un plan de formación adecuado a las necesidades detectadas en la localidad, en articulación con las empresas locales para asistir en la inserción laboral de los egresados y fomento al desarrollo de nuevos emprendimientos.

La inauguración de la obra contó con la asistencia de José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional de la Presidencia; Sigmund Freud, ministro del Ministerio de Administración Pública; Edirda de Oleo, Gobernadora Pedernales; Secundino Velásquez senador de Pedernales; Moisés Ayala, senador de la provincia Barahona y Roger Pujols, viceministro de Proyectos Especiales de la Presidencia, entre otros.

Pedernales

Desde noviembre 2022, la DDSS brinda apoyo a 5,331 familias en la provincia de Pedernales a través de los subsidios Aliméntate, Bonoluz, Bonogas, Aprende y Avanza. Asímismo, ha llevado a cabo junto a INFOTEP acciones formativas, logrando egresar a 275 participantes en capacitaciones tales como: maestro constructor, cajero bancario, camarería de restaurante, oratoria y locución, básico de contabilidad, secretaria auxiliar, repostería básica, servicios de maquillajes e inglés básico.

La construcción del Centro de Superación Comunitaria Supérate (CSCS) se alinea con la estrategia establecida por el Gobierno dominicano, denominado como Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, anunciado en septiembre de 2020 y mediante el decreto 724-20, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la constitución de Pro-Pedernales, un fideicomiso público que tiene como objetivo ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo turístico de esa provincia.