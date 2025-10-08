Supérate: la inversión en política social se nota

Escuchar hablar a Gloria Reyes, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, es entender que la política social dominicana ha entrado en una etapa de madurez y resultados concretos. Con poco se ha hecho mucho, y eso no es un simple lema: es una realidad demostrable.

La gestión correspondiente al período 2020-2025, Reyes ofreció una radiografía precisa de cómo el país ha logrado fortalecer su red de protección social, apostando a la dignidad, la inclusión y la superación de miles de familias vulnerables.

Desde su llegada al frente de Supérate, Gloria Reyes ha interpretado su rol más allá de la administración pública tradicional. Ha asumido el liderazgo de una institución que no solo entrega subsidios, sino que transforma vidas. Bajo la dirección del presidente Luis Abinader, esta política social ha alcanzado una dimensión humana y productiva sin precedentes, donde el gasto se traduce en inversión social, y la inversión en desarrollo sostenible.

Hoy, más de 1 millón 500 mil hogares reciben cobertura de Supérate, una cifra que no se mide únicamente en números, sino en impacto. Reyes lo resume con claridad: “En estos cinco años nos hemos enfocado en que cada familia beneficiaria tenga más oportunidades y esperanza. Hemos construido las bases para una sociedad más justa e inclusiva”.

Mirando los números podemos decir que se ha avanzado el 50 % de los hogares beneficiarios ya están bancarizados, con cuentas digitales y acceso a productos financieros que les permiten ahorrar e impulsar sus emprendimientos. La capacitación a cerca de 200 mil personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, se han formado para mejorar su inserción laboral y su capacidad de generar ingresos sostenibles.

Destacar que más de cien mujeres han sido reconocidas por su capacidad de superar la pobreza a través del emprendimiento. Diez de ellas incluso devolvieron su tarjeta de subsidio tras lograr independencia económica.

Hay que indicar iniciativas que impactan directamente en la equidad de género, la protección infantil y la prevención de uniones tempranas.

Programas como Bono Emergencia y Bono Discapacidad han mostrado la capacidad del Estado de responder de forma rápida y humana ante crisis y necesidades específicas.

Estos programas demuestran que el gasto en política social no es un gasto, sino una inversión en futuro. En países desarrollados, la inversión en desarrollo social es una política de Estado. República Dominicana, aunque con menos recursos, sigue esa ruta, apostando con decisión por las familias más vulnerables.

Marcando una diferencia en la manera de concebir la política social. Supérate ha pasado de ser un programa asistencialista a una plataforma integral de desarrollo humano, donde la educación financiera, el emprendimiento, la empleabilidad y la igualdad de género son pilares fundamentales.

El enfoque de Reyes ha sido claro: la pobreza no se combate solo con subsidios, sino con oportunidades reales. De ahí nacen programas como Capital Semilla, que ha impulsado más de 10 mil microemprendimientos, y Agricultura Familiar, que fomenta la producción local y fortalece la economía rural.

Lo más relevante es que los resultados se notan, y se sienten. No hay discurso más convincente que el testimonio de una mujer que hoy tiene su propio negocio, de un joven que consiguió empleo tras capacitarse, o de una familia que dejó de depender del subsidio porque encontró su camino al desarrollo.

Esa es la esencia de Supérate, y el mérito de una gestión que ha sabido administrar con eficiencia y sensibilidad cada peso destinado al gasto social. Gloria Reyes ha demostrado que cuando la política social se gestiona con visión, el gasto se convierte en inversión, y la inversión en transformación.

En un país donde cada paso hacia la equidad cuesta esfuerzo, Supérate representa un ejemplo de que sí se puede avanzar, y que el verdadero progreso se mide en vidas cambiadas.