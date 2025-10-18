“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

LOS ÁNGELES (AP).

Shohei Ohtani impulsó a los Dodgers de Los Ángeles de regreso a la Serie Mundial con una actuación de dos vías para la historia.

Ohtani conectó tres jonrones enormes y lanzó pelota de dos hits hasta la séptima entrada, y los Dodgers barrieron a los Cerveceros de Milwaukee de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el Juego 4 el viernes por la noche.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser el primer equipo de béisbol en repetir campeón de la Serie Mundial en un cuarto de siglo después de esta noche alucinante para el tres veces MVP Ohtani, quien terminó enfáticamente una postemporada tranquila para sus elevados estándares.

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani conectó el primer jonrón de apertura de un lanzador en la historia de las Grandes Ligas ante el abridor de los Cerveceros, José Quintana.

Ohtani siguió con un jonrón de 469 pies en la cuarta entrada, despejando el pabellón del jardín izquierdo sobre las gradas del jardín izquierdo.

Ohtani añadió un tercer jonrón solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un partido de playoffs. Sus tres jonrones recorrieron un total de 1,342 pies.

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Cerveceros en su segunda apertura de postemporada en el montículo, ponchando a 10 para su primer juego de dos dígitos en ponches con el uniforme de los Dodgers.

Los Dodgers nunca habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 16 apariciones previas, pero se convirtieron en apenas el quinto equipo en barrer esta serie, dominando contundentemente a un equipo de Milwaukee con 97 victorias. Los Ángeles es el primer equipo en barrer una serie de postemporada al mejor de siete juegos desde 2022, y el primero en barrer una Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Washington en 2019.

«Les digo, antes de que empezara esta temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol», gritó el mánager de Los Ángeles, Roberts.