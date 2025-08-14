Supercopa de Europa: quién ganó y los momentos más comentados

Los jugadores del PSG celebran tras vencer al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa, este 13 de agosto de 2025, en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). EFE/Alessio Marini

Redacción deportes (EFE).- El PSG de Luis Enrique volvió a ser campeón de Europa y volvió a saborear un título continental, el segundo consecutivo tras la Liga de Campeones cosechada en Múnich, tras superar al Tottenham 4-3 en la tanda de penaltis de un partido que tenía prácticamente perdido, con un 0-2 en contra en el 84 que remontó para añadir la etiqueta de ‘Supercampeón’ en un año de gloria para el club parisino.

El PSG estaba desahuciado. En el minuto 84, el 0-2 en el marcador a favor del Tottenham no permitía apenas pensar en la remontada que brindaron los parisinos. Porque generaban peligro. No habían ejercido la superioridad aplastante de otras veces. Hasta que el zurdazo de Kang-In Lee tocó la red. Ahí, los ‘Spurs’ se hundieron. El PSG se creció. Y Gonçalo Ramos apareció para llevar el duelo a los penaltis en el minuto 94.

No fue este el PSG que se vio en Múnich, aquella máquina perfecta que atropelló al Inter de Milán para levantar su primera ‘orejona’. Fue un equipo al que le costó encontrar ritmo. Sin pretemporada, magullado por la derrota ante el Chelsea en el Mundial de Clubes y sumido en la polémica por la situación del portero Gianluigi Donnarumma. Demasiado en contra como para brillar en su primer partido tras vacaciones.

La crecida del Tottenham

Lo pasó mal el PSG con el balón aéreo del Tottenham. Así encajó los dos goles. Primero Van de Ven, en el 39. Después ‘Cuti’ Romero, en el 48. Este último, con error incluido de Lucas Chevalier, que centraba las miradas por la polémica de Donnarumma. El Tottenham, durante buena parte del duelo, se sintió con derecho a soñar.

Porque el planteamiento táctico de Thomas Frank, en la noche más importante de su carrera, fue perfecto para aprovecharse de un PSG que llegó al duelo entre algodones, con demasiados frentes abiertos que acabaron pasando factura. Presión alta, contras fugaces y el balón aéreo como mejor aliado. Y el guardameta Vicario, que jugó en su Údine natal, apenas tuvo trabajo hasta los compases finales.

Vista de los jugadores del PSG al recibir la segunda anotación del Tottenham, durante la final de la Supercopa de Europa, este 13 de agosto de 2025, en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). EFE/Alessio Marini

«El PSG no es invencible», había dicho Ben Davies. El Tottenham se lo creyó de verdad. Algo atenazado en un inicio. Pero poco a poco más cómodo. Más entero. Con contras más precisas. Así lanzó el primer aviso. Disparo de Richarlison que Chevalier, gran protagonista, salvó con estilo. Su primera gran parada con el PSG en una noche que fue una montaña rusa de emociones.

Brilló también el joven meta francés en el minuto 39 con una parada salvadora que desvió el lanzamiento de Palhinha al larguero. Pero no pudo evitar que el rechace cayera manso a Van de Ven, primer goleador de la noche, culpable de que el Totenham mandara al descanso.

Fue un golpe muy duro para el PSG, que salió al terreno de juego algo desubicado, sin la confianza que exhibió en esta campaña. Y lo pagó caro. En otra jugada a balón parado. Esta vez, con el ‘Cuti’ como protagonista ofensivo, rematador de cabeza del centro de Pedro Porro. Y con Chevalier como señalado. El meta erró claramente en el despeje y mermó con las opciones del PSG.

El resurgir del PSG desde el banquillo

Parecía sentenciado el duelo. El PSG merodeaba el área, aunque sin dar sensación de peligro. Hasta que dos héroes inesperados aparecieron. Kang-In Lee y Gonçalo Ramos. Saltaron desde el banquillo y revolucionaron el duelo.

Los jugadores del PSG Gonçalo Ramos (i) y Ousmane Dembélé (d) celebran tras anotar un gol al Tottenham, durante la final de la Supercopa de Europa, este 13 de agosto de 2025, en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). EFE/Alessio Marini

El surcoreano sacó un zurdazo desde la frontal del área que hizo temblar al Tottenham. Cinco minutos más seis descuento por delante. Y sobre la bocina, en el 94, un centro de Dembelé encontró en Ramos el aliado perfecto. El PSG resucitó. El Tottenham ‘murió’. Los penaltis, que no empezaron bien para los franceses, con el error de Vitinha, acabaron dictando sentencia. El PSG, ‘Supercampeón’ de Europa. Luis Enrique volvió a obrar el milagro. Y el ‘sextete’ sigue siendo posible.

Ficha técnica de la final de la Supercopa de Europa

PSG (2): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery (Kang-In Lee, m.68), Doué (Gonçalo Ramos); Barcola (Mbaye, m.67), Kvaratskhelia (Fabián Ruiz, m.60) y Dembélé.

Tottenham Hotspur (2): Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha (Gray, m.72), Sarr (Bergvall, m.91); Johnson, Richarlison (Solanke, m.72) y Kudus (Tel, m.79).

Goles: 0-1, m.39: Van de Ven; 0-2, m.48: Romero; 1-2, m.85: Kang-In Lee; 2-2, m.94: Gonçalo Ramos.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Mostró cartulina amarilla a Barcola (m.56), Pacho (m.58), Dembélé (m.90) por parte del PSG; y a Richarlison (m.53), Danso (m.62) por parte del Tottenham.

Incidencias: encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de Europa 2025, disputado en el Bluenergy Stadium de Údine (norte Italia).

