Superintendencia de Bancos, modelo de gestión

La gestión del Superintendente de Bancos de la República, licenciado Alejandro Fernández W., se ha caracterizado entre otras cosas por la protección y defensa de los usuarios financieros.

Esa atinada política se ha traducido en la devolución de centenares de millones de pesos de reclamaciones de los clientes de un sistema bancario confiable y seguro.

Puede leer: Los méritos de Guillermo Gómez

La actual Superintendencia de Bancos, al igual que el Banco Central de la República, es uno de los puntos luminosos del Gobierno que encabeza el Lic. Luis Abinader.

Sin ruido, con eficiencia y transparencia, el superintendente Fernández W. y su equipo han realizado una excelente gestión.

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

