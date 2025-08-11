Superintendencia suspende nuevas tarifas de seguro obligatorio

  • Hoy
Superintendencia suspende nuevas tarifas de seguro obligatorio

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones 05-2025 y 07-2025, que modificaban los límites mínimos de cobertura y tarifas del seguro obligatorio para vehículos de motor.

Mediante la Resolución Núm. 10-2025, se establece la apertura de un proceso de consulta pública ampliada por un período de seis (6) meses, con el objetivo de garantizar una participación efectiva de los sectores impactados, incluyendo gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, representantes del sector jurídico, académico y ciudadanía en general.

“Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio. En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a los sectores que representa y protege”, expresó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián.

Durante el período de suspensión, continuará vigente el esquema anterior previsto en la Resolución 010-2002.

Leer más: Luis Abinader asegura que reformas al Código de Trabajo y Seguridad Social se ejecutarán

La Superintendencia informó que en los próximos días dará a conocer el cronograma oficial de la consulta, que incluirá audiencias públicas, habilitación de plataformas digitales y mecanismos institucionales para recibir observaciones y propuestas que contribuyan a perfeccionar la regulación del seguro obligatorio.

La medida está fundamentada en lo dispuesto por la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, así como en las disposiciones de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria, la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo, y en principios constitucionales de participación, razonabilidad y seguridad jurídica.

“La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, sostuvo el titular del órgano supervisor.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Superintendencia suspende nuevas tarifas de seguro obligatorio
Superintendencia suspende nuevas tarifas de seguro obligatorio
11 agosto, 2025
Alaver sobresale en ranking de la Superintendencia de Bancos por seguridad digital
Alaver sobresale en ranking de la Superintendencia de Bancos por seguridad digital
5 diciembre, 2024
Superintendencia de Seguros imparte taller a periodistas de economía
Superintendencia de Seguros imparte taller a periodistas de economía
3 noviembre, 2023
Abinader: «Lo que ellos le han llamado aumento de salario han sido acciones imprudentes»
Abinader: «Lo que ellos le han llamado aumento de salario han sido acciones imprudentes»
3 agosto, 2022
Firman acuerdo para proteger a usuarios de seguros
Firman acuerdo para proteger a usuarios de seguros
3 mayo, 2022

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo