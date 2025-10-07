La superluna de cosecha hará una inusual aparición este mes, ofreciendo un espectáculo astronómico destacado que podrá observarse este lunes 6 de octubre por la noche. El evento, conocido como la “Luna llena de la cosecha”, ocurre cuando la luna llena más cercana al equinoccio de otoño se eleva en el cielo.

El mejor momento para disfrutar de la superluna de cosecha será cuando salga sobre el horizonte este, justo después del atardecer del lunes. Allí, la ilusión óptica conocida como “moon illusion” hará que el satélite aparente un tamaño aún mayor por efecto de la perspectiva.

Las recomendaciones para quienes deseen tomar fotografías incluyen aprovechar los momentos iniciales del ascenso lunar e ir ajustando los parámetros de la cámara o el teléfono según la cantidad de luz disponible.as

La fuerza gravitacional de la superluna tendrá impacto sobre los océanos.Frente a esto, FOX Weather informó que “la superluna de octubre se espera que tenga repercusión en la actual situación de inundaciones costeras en el sureste de Estados Unidos. Las mareas inusualmente altas estarán impulsadas en parte por la atracción de la luna llena”.

Las King Tides, o mareas reales, alcanzarán su punto máximo a mitad de la semana y se han emitido alertas de inundación costera y avisos de corrientes de resaca desde las Carolinas hasta Florida.

La luna llena no será el único espectáculo del mes. Expertos sugieren aprovechar las noches despejadas para explorar otros fenómenos del cielo otoñal y contemplar la actividad celeste que caracteriza esta época. Si el clima lo permite, el martes 7 de octubre por la noche también ofrecerá una vista espectacular de la luna, prolongando la experiencia un día adicional.