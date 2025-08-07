Superman contra los inmigrantes? Dean Cain se une al ICE y genera debate

  • EFE
Superman contra los inmigrantes? Dean Cain se une al ICE y genera debate

El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90 ‘Lois & Clark- Las Nuevas Aventuras de Superman’, reveló que se unió como oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y anima a más personas a unirse.

El actor de 59 años, que interpretó al superhéroe entre 1993 y 1997, anunció la medida el martes en sus redes sociales y dijo hoy en una entrevista con FOX que lo hizo porque sintió que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.

 Cain, además, usó su anuncio para resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una bonificación de 50.000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles o beneficios de jubilación, para así animar a más gente a que también se una a ICE.   El también policía anotó hoy en una entrevista con FOX que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.  

Han sido muchas las estrellas de Hollywood, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, las que se han pronunciado en contra de las redadas de ICE para encontrar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal bajo la Administración de Donald Trump.   En junio, estallaron varias manifestaciones en Los Ángeles (California) en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la agencia federal. 

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Superman contra los inmigrantes? Dean Cain se une al ICE y genera debate
Superman contra los inmigrantes? Dean Cain se une al ICE y genera debate
7 agosto, 2025
La dominicana que pudo representar la belleza del pelo riso, pero decidió vender Fentanilo , según ICE
La dominicana que pudo representar la belleza del pelo riso, pero decidió vender Fentanilo , según ICE
25 julio, 2025
  Apresan a dominicano prófugo tras atraco que dejó herido a agente en Estados Unidos
  Apresan a dominicano prófugo tras atraco que dejó herido a agente en Estados Unidos
21 julio, 2025
James Gunn revive a Superman y lidera la taquilla con fuerza kryptoniana
James Gunn revive a Superman y lidera la taquilla con fuerza kryptoniana
21 julio, 2025
La política del Superman desguañangado
La política del Superman desguañangado
18 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo