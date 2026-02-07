“ACASO IMPORTA EL ORIGEN”

Publicado por OFELIA BERRIDO Creado: Actualizado:

La pregunta sobre el origen del universo no es meramente científica, sino existencial. Saber si hubo un Big Bang, un principio absoluto, o un ciclo eterno de expansión y contracción, entre otras teorías, nos confronta con nuestra propia finitud. Para algunos, conocer el origen cambia radicalmente la manera en que nos vemos: pasamos de ser criaturas en un cosmos creado a ser partículas conscientes en un océano indiferente. La búsqueda de un origen es reflejo de nuestra necesidad de sentido, pero no altera la realidad misma porque “lo que es, es”. La cuestión desborda los límites de la ciencia y se adentra en la filosofía, la religión y la poesía.

Todavía, en la segunda década del siglo XXI, la humanidad sigue enfrentando el mismo misterio; lo hace con nuevas herramientas científicas y viejas preguntas filosóficas: ¿de dónde venimos y por qué existe algo en lugar de nada? La respuesta no es únicamente un dato cosmológico, sino un espejo en el que nos miramos para comprender nuestra condición. La física sostiene que el universo emergió de una singularidad inicial, un punto denso y caliente, aunque las teorías cuánticas más recientes sugieren que pudo haber surgido de fluctuaciones del vacío, un estado donde la nada es un campo de potencialidades. Este vacío cuántico, lejos de ser ausencia, se convierte en metáfora de nuestra propia búsqueda de sentido: un espacio donde lo posible se despliega en lo real.

En este contexto surge la teoría del Gran rebote. Este modelo propone que el universo sigue un ciclo eterno de expansión y contracción donde tras alcanzar un tamaño máximo, se contrae hasta un punto de densidad extrema para volver a rebotar, simulando un latido continuo. De ser así, el universo no es una línea recta con principio y fin, sino un ciclo que se reinventa. Entonces, ¿acaso somos parte de un eterno retorno cósmico? Nietzsche (1881/1992) ya había planteado la idea del eterno retorno como desafío existencial: vivir como si cada instante se repitiera infinitamente. En dicho caso, tenemos un cosmos que se reinventa en cada ciclo, como una respiración infinita. El universo se convierte en un latido cósmico, un pulso que se contrae y se expande, y nosotros, como seres conscientes, somos parte de esa respiración.

Desde la mirada de un teólogo, un teósofo o un filósofo, el origen del universo se convierte en un crisol donde convergen fe, misterio y razón. En el cristianismo, judaísmo e islam, el universo tiene un inicio absoluto: Dios crea el tiempo, la materia y la vida con un acto de voluntad. El cosmos es contingente, depende de un ser necesario que lo sostiene. Aquí el origen no es solo físico, sino teológico: es la irrupción de lo eterno en lo temporal. La creación es palabra, logos, y el ser humano participa de ese logos como criatura llamada a dialogar con su creador. Mientras que el hinduismo ofrece una visión distinta: el universo no tiene un inicio único, sino que se despliega en ciclos infinitos de expansión y contracción, como respiraciones cósmicas de Brahman. El origen es un eterno retorno, la danza de Shiva, donde lo que nace y muere es parte de un ritmo incesante. La pregunta por el inicio se disuelve en la contemplación del ciclo.

El budismo, por su parte, evita la especulación sobre el origen absoluto. Lo que importa no es cómo comenzó el universo, sino cómo experimentamos el sufrimiento y cómo podemos liberarnos de él aquí y ahora. El origen, en este sentido, es irrelevante: lo esencial es la conciencia despierta, la capacidad de ver la impermanencia y trascenderla. A diferencia de la teosofía que interpreta el universo como manifestación de una inteligencia cósmica, un principio espiritual que se expresa en planos sucesivos de realidad. El origen no es un evento puntual, sino un proceso de emanación: lo divino se despliega en niveles, desde lo más sutil hasta lo más material. Aquí el universo es símbolo y espejo de una realidad superior.

Las diferentes teorías son modelos que describen procesos físicos, pero también nos confrontan con nuestra necesidad de sentido. Nietzsche habló del eterno retorno como desafío existencial; Heidegger recordó que el ser humano es el único que se pregunta por el ser. En ese preguntar radica nuestra dignidad. Así, desde las religiones y las filosofías, el origen del universo no es solo un dato cosmológico: es un espejo de nuestra condición. Por todo lo antes dicho, podemos responder que el origen importa porque nos recuerda que somos más que materia: somos conciencia que busca sentido en medio de la vastedad. El universo puede ser eterno o finito, creado o cíclico, pero lo decisivo es que en nuestra pregunta por él descubrimos el verdadero origen: la capacidad humana de otorgar significado a lo infinito. Y es que la pregunta por el origen es inseparable de la pregunta por el ser. El vacío existencial, lejos de ser una carencia, puede ser entendido como un espacio de creación: allí donde el universo no nos da propósito, nosotros lo inventamos. La dignidad humana radica en esa capacidad de otorgar sentido, incluso en un cosmos indiferente. Así, el origen del universo sí importa, porque nos obliga desde nuestra finitud mirarnos en el espejo del infinito.

La literatura ha intuido las respuestas... Borges imaginó en El Aleph (1949/1974) un punto donde todo el universo se revela simultáneamente, como si la totalidad pudiera ser contenida en un instante. Octavio Paz recurrió con frecuencia a la metáfora del tiempo como río, flujo y repetición.b Aparece El arco y la lira (1956) y en los Los hijos del limo (1974). Estas metáforas literarias dialogan con la física contemporánea: el universo como respiración, como ola que se levanta y se repliega, como espejo que refleja infinitamente su propia imagen. El origen del universo importa porque es la conciencia cósmica que contiene la nuestra.

No son solo teorías: son metáforas de nuestra propia condición, espejos donde el ser humano se contempla y se reconoce como pregunta. La física presenta multiples teorias, nos dice que el cosmos oscila, que la nada es un campo de potencialidades, que el tiempo se curva y se expande; la filosofía nos recuerda que en esa oscilación se juega nuestra libertad, y la poesía nos revela que cada expansión es un latido, cada contracción un silencio que nos invita a escuchar. Somos el instante en que la materia se vuelve pensamiento, el lugar donde el universo se interroga a sí mismo. El investigador lo reconoce como un fenómeno extraordinario de la conciencia emergente; el místico lo contempla como el momento en que la creación se vuelve espíritu y revela la huella de lo divino; el filósofo lo interpreta como el espacio donde la pregunta por el sentido se hace inevitable. Y en ese gesto humano (poético, filosófico, y creador) de busqueda de sentido el universo encuentra su voz. Allí, entre la razón, la fe y la reflexión, se abre un horizonte de esperanza.