La Biblioteca 25 de literatura contemporánea dominicana

Publicado por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN Creado: Actualizado:

La selección de libros de los primeros 25 años del medio siglo, muestra la presencia de una literatura robusta con la presencia de los maestros de la literatura dominicana contemporánea. Por primera vez la cultura-escritura realizada en Santo Domingo presenta tantas propuestas estéticas. En poesía, Franklin Mieses Burgos, Freddy Gastón Arce, Pedro Mir y Manuel del Cabral podrían ser suficiente para probar esta afirmación. Pero nos resta Héctor Incháustegui Cabral, Tomás Hernández Franco y Manuel Rueda, gracias a los cuales la literatura dominicana tiene ya un perfil definitivo. Pasamos de un capítulo fundacional a formar una tradición poética unida a la revolución estética occidental.

En la narrativa, el panorama no es muy distinto. Pero demuestra que la poesía sigue siendo el género en el que con más logros podemos hablar del accionar de los dominicanos en la cultura-literatura. Se destaca la narrativa breve tanto en cuento como en novelas cortas. Juan Bosch (“La muchacha de la Guaira”, 1955); José Alcántara Almánzar (“El sabor de lo prohibido, antología personal”, 1993); Virgilio Díaz Grullón, (“Los algarrobos también sueñan”); Hilma Contreras (“El ojo de Dios: Cuentos de la clandestinidad”, 1962; Marcio Veloz Maggiolo (“La vida no tiene nombre”, 1980); Andrés L. Mateo (“La otra Penélope,” 1981); Ramón Lacay Polanco (“La mujer de agua”, 1949), Carlos Esteban Deive (“Magdalena”, 1964), Veloz Maggiolo (“El buen ladrón”, 1960); Pedro Peix (“El Brigadier o la fábula del lobo y el sargento”, 1981); Manuel Rueda (“Laura en sábado”, 1985), son ejemplos de estas formas narrativas.

Un autor olvidado de la generación del setenta es Arturo Rodríguez Fernández, cuyos cuentos deberían ser republicados. Sobre él ha caído el olvido. Sus obras no han sido estudiadas. Y, luego de su muerte, poco se ha hablado de él. Este es un fenómeno muy característico de nuestra literatura y de la forma en que circulan los impresos.

El ensayo de este primer período debería incluir la categoría de ensayo histórico que ya quedó plasmado con las obras mencionadas de Orlando Inoa, Juan Daniel Balcárcel y Frank Moya Pons. Debemos agregar “Vida de Juan Pablo Duarte” (1976) de Troncoso Sánchez y “Perfil nacionalista de Gregorio Luperón” (1976), de Hugo Tolentino Dipp…

En el período de 2000-2025, incluiría otras obras. La novela de Manuel Rueda “Bienvenida y la noche” (1994). Lo que hace a Rueda, como a Veloz Maggiolo, autor imprescindible en la literatura dominicana. No solo por su calidad, sino por su destacada participación en diferentes géneros (poesía, narrativa y teatro).

Hemos incluido en este panorama bibliográfico, las obras rescatadas en el periodo de cincuenta años. Constituyen este apartado los textos que han cambiado nuestra manera de ver la literatura dominicana. Las obras de Abigail Mejía, Pedro Henríquez Ureña, Max Henríquez Ureña, Corpito Pérez Cabral (“La sociedad mulata” (1967), Federico García Godoy, Pedro Francisco Bonó y Américo Lugo da a la luz en las colecciones de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Fundación Corripio, Banreservas y ediciones universitarias como las de la UASD, Unphu y Pucamaima, Isfodosu; y editoriales La Trinitaria y Cielo Naranja... Además de la Editora Nacional y Publicaciones del Banco Central y el Archivo General de la Nación atestiguan que la literatura dominicana tiene una cierta continuidad en el tiempo.

Por otra parte, no tengo la menor duda de que se debe ponderar las obras de Domingo Moreno Jimenes como una gran figura de transición de la poesía modernista a la poesía dominicana actual. Proponiendo una vertiente poética, “la poesía con el hombre dominicano”. Sus obras y su figura se mantienen constantes. Y las aproximaciones y estudios de ella no han parado desde Flérida de Nolasco, José Rafel Lantigua, Manuel Mora Serano y León David en “Domingo moreno Jimenes o la glorificación de lo minúsculo, (2017).

La literatura en tránsito ha producido obras y autores distinguidos. Los de expresión inglesa tienen como cúspides la obra de Junot Díaz (“The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (La maravillosa vida breve de Óscar Wao)”, 2007, y “In the Time of Butterflies” (1998), traducida como “En el tiempo de las Mariposas”, de Julia Álvarez. Textos que han provocado discusiones sobre el espacio de esta nueva literatura dominicana en inglés americano.

¿Cuáles podrán ser las 25 obras que, ya visto este panorama, irrumpirían en nuestras casas en una colección mínima de literatura contemporánea:

Biblioteca 25

Poesía:

1. León David: “Guirnalda”, 1993.

2. José Mármol: “Deus ex machina y otros poemas” (2001)

3. José Enrique García: “El fabulador, poesía reunida, (1977-2002)”.

4. Alexis Gómez Rosa: “Festín, (s) obras completas, (1967-2011)”

5. Soledad Álvarez: “Las estaciones íntimas”, (2006).

6. Miriam Ventura: “La reina del Bronx River”, (2010)

7. Daniel Barut Espinal: “Hormiga dentro de un ámbar de agua” (2018).

8. Plinio Chahín: “Narración de un cuerpo, poesía reunida” (2011).

Narrativa

9. Pedro Vergés: “Solo cenizas hallarás (bolero)” 1980.

10. Marcio Veloz Maggiolo: “Biografía difusa de Sombras Castañeda” (1980)

11. José Alcántara Almánzar: “El sabor de lo prohibido, antología personal”, (1993).

12. Andrés L. Mateo, “El violín de la adúltera”, (2007).

13. René Rodríguez Soriano: “Betún melancolía” (2010).

14. Guillermo Piña-Contreras: “Con el mar al fondo” (2022).

15. Manuel García Cartagena: “Historias que no cuentan” (2013).

Ensayo

16. Bruno Rosario: “La ficción montonera: las novelas de las revoluciones”, (2003).

17. León David: “Memorias del desamparo”, 2012.

18. Diógenes Céspedes: “El sujeto dominicano”, (2011)

19. Manuel Núñez: “Peña Batlle en la Era de Trujillo” (2007).

20. Eugenio García Cuevas: “Juan Bosch: historia, novela y sociedad” (1995)

Teatro:

21. Iván García: “Andrómaca”, (1983).

22. Manuel Rueda: “El rey clinejas”, (1979).

23. León David: “La escandalosa y muy comentada historia de la casta Susana o las increíbles peripecias de la virtud”, (2013).

24. Efraím Castillo: “Los lectores del ático”, (1998).

25. Manuel Rueda: “Retablo de la pasión y muerte de Juana la Loca”, (2023).