Bobadilla: autor, redactor y primer firmante del manifiesto del 16 de enero de 1844

Bobadilla “fue el redactor del Manifiesto del 16 de enero de 1844” (Orlando Inoa, Biografía de Juan Pablo Duarte, Editorial Letra Gráfica, Santo Domingo, República Dominicana, 2008, pág.75).

“El Manifiesto del 16 de enero de 1844 redactado por Bobadilla…” (Manuel Marino Miniño Marión Landais, El Pensamiento de Duarte en su Contexto Histórico e Ideológico, Santo Domingo, República Dominicana, 1998, Pág. 27).

“La opinión de los historiadores García Lluberes, Rodríguez Demorizi y Alfau Durán es que este Manifiesto fue escrito por Tomás Bobadilla” (Víctor Garrido Puello, Espigas Históricas, Impresora Arte y Cine, C. por A., Santo Domingo, República Dominicana, 1971, pág. 181).

“Bobadilla fue el primero en llegar a la Puerta del Conde y el único y auténtico autor del Manifiesto del 16 de enero de 1844” (Alcides García Lluberes, Duarte y Otros Temas, Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo, República Dominicana, 1971, pág.75).

La proteccionista Manifestación del 16 de enero, (de 1844, MOPP) considerada como nuestra Acta de Independencia… fue escrita por Tomás Bobadilla desde el Jesús hasta el colofón. Nadie puso su mente ni mucho menos su mano, en ella”. (ob.cit. pág. 83).

La Manifestación del 16 de enero de 1844 redactada “desde el Jesús hasta el amén por Don Tomás Bobadilla (Vetilio Alfau Durán en CLIO, Escritos II, pág. 393).

La redacción del célebre documento fue obra del sagaz político don Tomás Bobadilla y Briones, como lo afirmó él mismo en memorable sesión del Tribunado en 1847 (Emilio Rodríguez Demorizi, en Alfau Durán, escritos II, pág. 250), (Emilio Rodríguez Demorizi, La Constitución de San Cristóbal 1844-1854, Editora del Caribe, 1980, Santo Domingo, República Dominicana, pág.426).

TOMÀS BOBADILLA

“…Los patriotas habían redactado, como era de lugar el 16 de enero de 1844 el “Manifiesto de la Parte Este de la Isla, antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana”. Fue redactado por don Tomás Bobadilla y firmado en primer término por él…” (Bernardo Pichardo, Resumen de Historia Patria, Colección Pensamiento Dominicano, Vol. V, Santo Domingo, República Dominicana, 2009, pág. 245).

“El Manifiesto del 16 de enero de 1844, que constituye el Acta de Independencia del Pueblo Dominicano y como tal figura en primer término en nuestra Colección de Leyes, es obra de don Tomás Bobadilla” (Leonidas García Lluberes, Crítica Histórica, Editora Montalvo, Santo Domingo, República Dominicana, 1964, pág. 209).

“En el Manifiesto del 16 de enero de 1844 se prepara la insurrección armada del 27 de febrero de 1844. Se indica ya la necesidad de dar al pueblo un código Fundamental que fije sus deberes y garantice sus derechos”. (Constitución y Reformas Constitucionales 1844-1942, Editorial El Diario, Santiago, República Dominicana, Colección nominada y dirigida por el Lic. Manuel Arturo Peña Batlle, 1944, pág. 3).

“La Manifestación de los Pueblos de la Parte Este de la Isla Antes Española o de Santo Domingo Sobre las Causas de su Separación de la República Haitiana, fechada el 16 de enero de 1844, es el documento que decide definitivamente la materialización de la corriente revolucionaria que se venía gestando en nuestro país contra la dominación haitiana, y que culminó con la epopeya del 27 de febrero siguiente”. (Julio Genero Campillo Pérez, Documentos del Primer Gobierno Dominicano, Editora Taller, Santo Domingo, República Dominicana, 1994, pág. 25).

“La Manifestación del 16 de enero de 1844, Acta que emanó de los pueblos que ellos acogieron y sancionaron con una aprobación tácita y expresa, y que fue el norte que siguieron con entusiasmo en la defensa de sus derechos y en la gloriosas acciones que harán eterna la memoria de la República Dominicana, y cuyo Manifiesto determina la voluntad, mantiene en el círculo que en ella han trazado la conservación de la Ley Fundamental (mayúsculas de JGCP) y los derechos del pueblo y por consiguiente es sagrada e inviolable como instrumento de la conservación de la sociedad”. (ob. cit., pág. 35-36), (Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de la República, 1844-1847, Edición oficial 1982, Tomo I, págs. 40-44).

En relación al Manifiesto del 16 de enero de 1844, Wenceslao Vega B. dice: “Es el Documento más importante en la historia dominicana”. (Los Documentos Básicos de la Historia Dominicana, Editora Búho, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, República Dominicana, 2010, pág. 220).

“Las palabras del Manifiesto del 16 de enero de 1844 deben ser lectura obligada de la juventud de hoy y de mañana, y sus conceptos deben mantenerse siempre como garantía de la libertad del pueblo dominicano”. (ob. cit., pág. 227).

“Lamentablemente, al proclamarse el 27 de Febrero (de 1844, MOPP) la República Dominicana, se pusieron en ejecución las líneas trazadas en el Manifiesto del 16 de Enero, documento rector de la nueva situación. (Julio Genaro Campillo Pérez, prólogo, Juan Isidro Jimenes Grullón, El Mito de los Padres de la Patria, pág. 20).

El Manifiesto del 16 de enero de 1844 es la plataforma sobre la cual se levantó la República, (Juan Isidro Jimenes Grullón, El Mito de los Padres de la Patria, Alfa y Omega, Santo Domingo, República Dominicana, 1882, pág. 53).

La verdadera Acta de Independencia, pues en ella hacen los dominicanos su primera declaración de derechos constitucionales y políticos, y sirve de punto de partida a los autores de la Constitución Política del 6 de noviembre de 1844. (Ramón Lugo Lovatón, Sánchez I, pág. 161).

Si La Manifestación del 16 de Enero de 1844 que es la Plataforma sobre la cual se levantó la República es obra de Tomás Bobadilla.

Si quien encabezó el pueblo la noche del 27 de Febrero de 1844, fue Tomás Bobadilla.

Si quien proclamó la República, fue Tomás Bobadilla.

Si quien comunicó oficialmente por escrito al Juan Pablo Duarte, y a los otros acompañantes Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina que ya la República fue proclamada, en su calidad de primer presidente de la república.

Si quien declaró la guerra a Haití fue Bobadilla.

Si la bandera nacional de hoy es el producto de la Asamblea Revisora del 16 de diciembre de 1854, presidida por Tomás Bobadilla.

Si quien hizo generales a los Padres de la Patria, a José Joaquín Puello, a Pedro Santana y a otros, fue Tomás Bobadilla.

“Si la presencia de Sánchez y Mella en la puerta del Conde es uno de los factores más importantes que se han tomado en cuenta para proclamarlos Padres de la Patria, entonces tendremos que admitir que ha habido notoria injusticia con respecto a otros próceres dominicanos. Entonces Padres de la Patria serían Santana por el 19 de Marzo, Imbert y Valerio, por el 30 de Marzo, Bobadilla, Báez y Valencia por haber organizado políticamente el Estado dominicano…”. (Julio Genaro Campillo Pérez, prólogo de Juan Isidro Jimenes Grullón, El Mito de los Padres de la Patria, Alfa & Omega, Santo Domingo, República Dominicana, 1982, pág. 15).

El prologuista no expresa claramente que Bobadilla era el Jefe superior de todos ellos, él los había llevado al 27 de febrero, los había hecho generales, le había dado rango, poder…y todas las batallas de marzo fueron escenificadas bajo el mando de la primera Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla.

Con las leyes de Aduana, de Instrucción Pública, de Ayuntamientos, de Gobernación de Provincias, de Justicia, de organización Interna de senadores y diputados. Tomás Bobadilla ordenó el Estado dominicano.

Cada 16 de enero se cumplen años del Manifiesto del 16 de enero de 1844, de la autoría del prócer Tomás Bobadilla, base sobre la cual nace el nuevo Estado en América y el mundo llamado República Dominicana.

La más reciente publicación que confirma a Tomás Bobadilla como autor del Manifiesto del 16 de enero de 1844, es el libro La justa causa de la libertad, editado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en 2014.

En esa obra el historiador Juan Daniel Balcácer, a la sazón presidente de la comisión permanente de Efemérides Patrias, escribe: "A manera de prólogo, "el Manifiesto del 16 de enero, también conocido como "Acta de independencia dominicana" fue autoría de Tomás Bobadilla (pág.18).

Joaquín Balaguer en su obra Los próceres escritores, 1952, segunda edición, asegura: "El primer documento de importancia en que Tomás Bobadilla muestra sus actitudes intelectuales es en el manifiesto del 16 de enero. El aparato jurídico de esta pieza, redactado como tal con orden lógico extraordinario y sin consideraciones postizas, es digno de admiración". (pág. 37).

El Prof. Bosch, en su Composición Social Dominicana, desde su primera edición de 1970, hasta la vigésimo tercera del 2007, afirma: "pero esas palabras de Gautier no son las únicas. Hay un documento más importante que las declaraciones de una persona, aunque esa persona tuviera un lugar destacado en la vida pública dominicana, como la tuvo Gautier, ese documento es la llamada Manifestación de la Independencia escrito por Bobadilla y aprobado por los jefes del movimiento trinitario, quizás con la excepción de Duarte, que se hallaba fuera del país" (pág 228).

Siendo así, el prócer Tomás Bobadilla es el autor de nuestra Declaración de Independencia, la cual sustentó el pronunciamiento del 27 de febrero de 1844, es decir, el nacimiento de la República Dominicana.

El Manifiesto contiene las ideas del prócer Tomás Bobadilla, secundadas por todos los firmantes (155) y apoyada por todos los pueblos.

Tomás Bobadilla, autor del documento más importante de la historia dominicana (Wenceslao Vega, Los documentos básicos de la historia dominicana, 2010, pág. 225).