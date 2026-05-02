“La botija del sentido” de Bruno Rosario Candelier, identidad, historia y trascendencia

Publicado por OFELIA BERRIDO Creado: Actualizado:

Bruno Rosario Candelier ostenta con orgullo su identidad mocana. Y ese arraigado sentir no es una emoción fortuita ni un mero capricho geográfico; es el resultado de una profunda amalgama entre su historia heroica, su prodigiosa tierra y una sólida herencia espiritual y cultural que se transmite de generación en generación. Como bien se desprende de las páginas que sirven de preámbulo a esta obra, el alma mocana se fue forjando desde sus orígenes como villa a través de la vivencia compartida de sus costumbres, el fervor a Nuestra Señora del Rosario, el sonido de las retretas y el valor inquebrantable de sus hombres y mujeres ante los desafíos de la vida republicana. Ese "aliento telúrico" y esa "sal de la vida" que marcan la infancia de sus habitantes terminan por estructurar una idiosincrasia única, donde el amor por el terruño se convierte en una mística colectiva que trasciende el tiempo y el espacio. Es precisamente este vigoroso sentimiento de pertenencia que debemos comprender antes de adentrarnos en la novela.

La obra se inscribe en el realismo simbólico dominicano, un género híbrido que combina la representación verista de la vida rural con la carga alegórica de los mitos populares. Se sitúa en la frontera entre la narrativa costumbrista y la novela filosófica, pues utiliza un motivo tradicional (el tesoro enterrado) como eje para explorar la condición humana y la búsqueda de trascendencia. El narrador refiere que cuenta hechos reales, que no desea caer en la ficción pura y que aspira al verismo y la credibilidad. Prefiere legitimarse desde el testimonio, la memoria y la Historia. Esto la sitúa en una zona fronteriza entre novela histórica, crónica literaria, relato testimonial y ensayo de identidad cultural. Esa hibridez define su singularidad, y obliga al lector a reajustar sus expectativas: no leerla como si fuera exclusivamente una ficción argumental, sino como una narración de identidad y memoria. Por eso, más que una novela de peripecia cerrada y conflicto lineal, estamos ante una novela cruzada por la evocación y el testimonio, con una fuerte impronta costumbrista, ensayística y lírica. Su materia narrativa no es solo la acción, sino el alma de una colectividad entendida como identidad, ethos, herencia y sentido. Esta obra propone una narrativa coral donde el verdadero protagonista es la comunidad.

La “botija”, por su parte, lejos de ser únicamente un objeto material, adquiere una dimensión simbólica: representa el tesoro oculto de la comunidad, es decir, su herencia, sus valores, sus creencias y su historia. Este símbolo articula diversos subtemas que atraviesan la novela: la fundación del pueblo, la religiosidad católica, la vida cotidiana, la tradición oral, la relación entre naturaleza y cultura, la sensibilidad estética y la transmisión del lenguaje como patrimonio. A través de estos elementos, la obra construye una visión del mundo donde lo material y lo espiritual se encuentran profundamente entrelazados.

En cuanto a los personajes, la novela privilegia su dimensión simbólica sobre su complejidad psicológica. Juan Francisco de la Barca, quien actúa como narrador y cronista, cumple una función mediadora: organiza la memoria colectiva y le confiere sentido. Su voz no se limita a relatar los hechos, sino que los interpreta, los comenta y los eleva a una dimensión reflexiva. Margarita, por su parte, representa una sensibilidad distinta: su carácter introspectivo y su inclinación hacia lo trascendente la convierten en una figura que percibe dimensiones invisibles de la realidad. Otros personajes, como el padre Juan López o Félix Antonio Hernández, funcionan como portadores de valores sociales y culturales, más que como sujetos en conflicto interior. Esta configuración responde a la lógica de la obra: los personajes no son el fin de la narración, sino vehículos de una identidad colectiva.

Desde el punto de vista estructural, la novela presenta una organización episódica y evocativa. No hay una progresión dramática constante, sino una sucesión de momentos que reconstruyen la vida del pueblo desde sus orígenes hasta episodios de gran impacto histórico. Esta estructura responde a una concepción de la narrativa como memoria acumulativa, donde el sentido emerge de la reiteración y la sedimentación de experiencias. El hallazgo de la botija introduce el motivo del descubrimiento simbólico; la presencia de elementos extraordinarios refleja la cosmovisión popular donde lo mágico y lo real coexisten; y los presagios de acontecimientos trágicos anticipan el punto culminante de la obra.

El clímax se alcanza con el Degüello de Moca, episodio que irrumpe como una ruptura violenta en la armonía construida a lo largo de la narración. Este acontecimiento no solo constituye el momento de mayor intensidad dramática, sino que adquiere una dimensión simbólica profunda: la violencia se produce en el espacio sagrado de la iglesia, lo que implica una fractura no solo física, sino también espiritual. Este episodio dota a la novela de una fuerza emocional que contrasta con el tono contemplativo predominante en otras secciones. El degüello representa la memoria traumática de la nación. La botija, como metáfora de lo escondido, se yuxtapone con la memoria enterrada de la violencia, que no puede ser olvidada. El relato del degüello funciona como una macroestructura narrativa que articula la identidad colectiva dominicana frente al “otro” histórico.

En el plano estilístico, la obra se caracteriza por una prosa de gran densidad retórica. Rosario Candelier despliega un lenguaje elaborado, con una marcada tendencia a la adjetivación, la cadencia rítmica y la expansión sintáctica. Este estilo responde a una voluntad de elevación estética: el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la ennoblece y transforma en experiencia. La prosa adquiere, en muchos momentos, un carácter casi poético, lo que refuerza la dimensión simbólica de la obra. Esta misma riqueza expresiva, reflexión y exaltación verbal tienden a desplazar la acción, pero también constituye una de las marcas distintivas de la obra. Y es que esta escritura no busca el coloquialismo desnudo ni la economía expresiva, sino la solemnidad, el fulgor y la espiritualización del lenguaje.

Se trata de una prosa que a menudo quiere celebrar aquello que nombra. De ahí el peso de expresiones vinculadas con “lo viviente”, “la conciencia”, “la sensibilidad”, “la luz”, “el fulgor”, “la trascendencia” y “la belleza”. En términos lingüísticos, puede decirse que la obra cultiva un registro elevado, con resonancias ensayísticas y místicas, y con una marcada autoconciencia del valor del buen decir. Desde las primeras páginas que esta novela no quiere parecerse a una narrativa minimalista o seca; quiere erigirse como canto verbal, como monumento idiomático a una comunidad. Su mirada es afirmativa y esencialista: privilegia la cohesión espiritual de la comunidad por encima de sus fracturas internas. No estamos ante una novela revisionista o desmitificadora, sino ante una novela de afirmación cultural.

“La botija del sentido” aporta una reflexión sobre la idea de que la experiencia estética no solo embellece la vida, sino que la orienta hacia lo trascendente. La novela se convierte en un laboratorio de la teoría estética del propio Rosario Candelier, quien concibe la literatura como vía de revelación interior. La obra se mueve en un espacio híbrido: porque reconstruye un episodio real, pero no se limita a la crónica, sino que ficcionaliza. En este sentido, La botija se acerca a la tradición de novelas históricas latinoamericanas que reinterpretan episodios traumáticos (piénsese en El reino de este mundo de Carpentier), pero con un sello dominicano: la fusión entre mito y memoria nacional. La novela nos recuerda que la riqueza material es ilusoria frente a la tragedia histórica, y que la verdadera búsqueda es la de sentido en medio del sufrimiento colectivo. Su aporte es mostrar cómo la literatura puede ser a la vez un espacio de trascendencia y un lugar de duelo colectivo.