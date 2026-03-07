Carlos Baret. ¡El caribe como laboratorio de resistencia creadora!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Carlos Baret (1989), retorna al Centro Cultural Perelló con Vínculos Transparentes, integrada por más de 40 obras: pinturas, instalaciones, esculturas y técnicas mixtas sobre materiales diversos, incluyendo Matrimonio Arreglado, un políptico de 20 piezas sobre papel en pequeños formatos en el que fusiona pintura y fotografía, abordando con fulminante síntesis expresiva las tramas pasionales de un instante poshumano donde hasta las políticas de la familia, el amor, la amistad, la fe religiosa y las éticas personales, devienen desnudismos del poder; maquinaciones del deseo; tejemanejes del ansia y primores crónicos del frenético merengue del mercado.

En las obras que definen el eje medular de la exposición, el joven artista dominicano aborda con mirada lúdica y reflexiva una serie de problemáticas sociales, políticas y espirituales cruciales en el contexto contemporáneo del Caribe como la migración irregular y la trata de personas; los ramalazos físicos y mentales del pasado colonial; la corrupción en los sectores público y privado; la inseguridad ciudadana; los ritos seculares de la violencia; las mutaciones socioculturales y los patéticos efectos del ecocidio.

En obras como “El saber de la Raíz”; “Vestigios del torrencial”; “Interfases del Azul”; “Archivo abisal de la Memoria”; “La flor bajo la escalera”; “Juegos furtivos”; “Ceiba de Madera” y “La apuesta lineal del yo con relación al tú” (2025), Carlos Baret logra recuperar y resemantizar con particular sagacidad creadora el proceso constructivo de muebles, aparejos, atavíos y recursos artesanales de uso doméstico y cotidiano, propio de ciertas zonas y comunidades de las llanuras del Cibao central como Ceiba de Madera y San Víctor en la provincia Espaillat.

La cosedura, trenzado o tejido de las fibras vegetales, recurso cultivado con pasión y orgullo por su familia a través de varias generaciones, deviene clave expresiva en la traza de la superficie pictórica y opera como especie de detonante conceptual en instalaciones como “Cuatro Puerta y un Muro” (2024); “Raíz sin mapa” (2025); “Rizomas de la memoria” (2026); “Arquitectura del despojo” (2026) y “Memoria líquida” (2026). Estas obras no sólo prueban el peso de la biografía existencial en la práctica creadora de Carlos Baret, sino también la pulsión lúdica y la radical eticidad que traspasan su verdad de vida, sus convicciones artísticas y su universo simbólico.

Al respecto, el propio Carlos Baret nos ilumina textualmente: “La trenza, actúa como metáfora del archivo emocional del Caribe, conectando lo disperso y lo fragmentario; invocando la riqueza de matices de lo único y lo diverso; como hilo dialógico que entrelaza los territorios y tiempos del pasado colonial, el éxodo y la resistencia del presente. Cada obra, nos sitúa ante la paradoja de la conexión desde las fracturas. Los hilos que entretejen el Caribe contemporáneo se retuercen inquietos, revueltos y deslumbrantes”…

Ahora bien, más allá de la carga reflexiva que igual signa su obra, resulta evidente que Carlos Baret se divierte hasta el éxtasis, tejiendo a manos sus obras y tal como lo hicieron las mujeres esclavizadas y cimarronas del Caribe en los siglos XVl, XVll, XVlll y XlX, disimulando en sus cabellos trenzados, códigos furtivos de resistencia y rutas secretas de escape hacia la libertad. A través del extracto demostrativo de su reciente producción que constituye Vínculos Transparentes, la propuesta visual de Carlos Baret, registra unos niveles óptimos de recursividad imaginativa y precisión conceptual…

Vínculos Transparentes de Carlos Baret estará abierta en las salas Gilberto Hernández Ortega y Belkiss Adrover de Cibrán del Centro Cultural Perelló, localizado en el kilómetro 2.5 de la Carretera Sánchez, Escondido, Baní, provincia Peravia, hasta el 28 de junio de 2026 en horarios de martes a sábado de 9 a. m. a 6 p. m, y los domingos de 9 a. m. a 1 p. m.