Ciencia y Sociedad: cincuenta años de pensamiento vivo

Publicado por Jorge Ulloa Creado: Actualizado:

Existen publicaciones académicas cuya persistencia a lo largo del tiempo es producto de una inercia institucional, y otras que lo logran al responder, número tras número a una de las preguntas más exigentes para una publicación científica: ¿Por qué es necesaria? Ciencia y Sociedad arriba a cincuenta años de existencia ininterrumpida. Medio siglo de difusión científica desde y sobre el Caribe y América Latina, en un entorno donde la mayoría de las publicaciones no superan una o dos décadas de continuidad, la convierte en un fenómeno editorial singular y en una de las publicaciones periódicas universitarias más longevas de la República Dominicana y de la región.

Fundada en 1975 y editada y auspiciada por el Intec, Ciencia y Sociedad no nació de forma casual; fue expresión de la voluntad de la institución que, desde sus orígenes, concibió la investigación como un pilar de su proyecto académico. Crear una revista al unísono con la fundación de la universidad no fue un mero detalle administrativo, sino parte de una declaración de principios sobre su naturaleza, como expresión de respeto a la diversidad y a la libertad de expresión e investigación. Esos principios también sentaron las bases de una línea editorial que ha persistido ante cambios y transformaciones políticas y administrativas, crisis económicas y la revolución digital.

Un punto de inflexión en la historia de 50 años de Ciencia y Sociedad llegó entre 2016 y 2017, cuando la revista migró todos sus archivos al formato en línea y consolidó un sistema de gestión y revisión por pares potenciado por la tecnología y abierto de manera irrestricta a lectores y colaboradores a nivel global. El impacto de la revista y la densidad de sus contenidos fueron, a su vez, la inspiración para crear otras publicaciones especializadas derivadas de su vocación original. Revistas como Ciencia y Educación; Ciencia y Salud; Ciencia, Economía y Negocios; Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones, y Ciencia, Ambiente y Clima nacieron ante la necesidad de concentrar en áreas específicas trabajos que antes encontraban cabida en la revista decana del Intec. Esta diversificación del ecosistema de revistas y la creación de la plataforma de revistas científicas del Intec fueron, en este sentido, un tributo a la fertilidad intelectual de su revista más antigua.

Actualmente Ciencia y Sociedad aborda temas de disciplinas tan diversas como las ciencias políticas, la comunicación, la antropología, la historia, la sociología, la filosofía, la psicología, los estudios de género, así como las relaciones entre cultura, sociedad, tecnología y ambiente. Esta amplitud es expresión de una convicción epistemológica de que los problemas sociales reales no caben dentro de los límites de una sola disciplina. A lo largo de estos cincuenta años, sus páginas han abordado temáticas y debates, entre los que sobresalen la identidad, diversas aristas de las tensiones entre desarrollo y desigualdad, los sistemas educativos y de salud, las formas de organización del poder y las perspectivas de desarrollo sostenible, así como las herencias y legados culturales. En este sentido, la revista no ha sido solo un reflejo de la realidad dominicana, latinoamericana y caribeña; ha sido también un espacio para caracterizarla, analizarla y exponer propuestas para transformarla.

Si algo distingue actualmente a las revistas académicas de América Latina y el Caribe, es su batalla permanente por ampliar su alcance y convertirse en un canal para que la comunidad científica responda a las necesidades de conocimiento relacionadas con los problemas de la región. Ciencia y Sociedad ha intentado responder a ese doble desafío con resultados difíciles de ignorar. Se encuentra en el primer decil de descargas entre alrededor de 1416 revistas latinoamericanas indexadas en Redalyc, superando el millón de descargas desde que adoptó el formato digital. Eso la ubica entre las publicaciones de ciencias sociales más consultadas de América Latina, con lectores distribuidos en más de 81 países, entre los que sobresalen España, México, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Noruega y el Reino Unido.

La revista actualmente cuenta con 14 indexaciones, entre las que sobresalen Redalyc, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scielo, Dialnet, REDIB, Periódica, Latindex, Clase, IRESE y Fuentes Académicas Premier. Cada una de ellas implica haber superado evaluaciones de calidad editorial, de periodicidad, de rigor del sistema de arbitraje y de transparencia de sus procesos. Son, a su vez, señales de confianza que la comunidad académica internacional emite hacia una publicación que ha demostrado merecer su lugar en el circuito científico, tanto a nivel regional como global. Algo que solo es posible con una estrategia de indexación sostenida, el trabajo en equipo y una perspectiva ética clara.

Celebrar el 50 aniversario de Ciencia y Sociedad no implica ignorar sus retos. La indexación en bases de datos como Scopus o Web of Science, es una meta pendiente que ampliaría la visibilidad de la revista y de las ciencias dominicanas y caribeñas. A ello se suman los desafíos del ecosistema académico contemporáneo para acceder a audiencias más amplias, fortalecer la red internacional de evaluadores o pares especializados, así como adaptarse a nuevas formas de circulación del conocimiento, en las que las redes sociales académicas y los repositorios reconfiguran continuamente los patrones de lectura y citación. Mantener la calidad editorial, la periodicidad y el acceso abierto en ese contexto exige una voluntad institucional que el Intec ha demostrado poseer.

En un mundo donde los rankings universitarios exigen una calidad creciente de las instituciones de educación superior, contar con una publicación científica de trayectoria y alcance internacionales es un activo estratégico. Sin embargo, hay algo más profundo que los rankings. Las revistas académicas dominicanas deben propiciar la transferencia y apropiación de conocimiento serio, oportuno y relevante y convertirse en un camino para impulsar y sostener algo que ha sido un norte para Ciencia y Sociedad durante sus cincuenta años, reafirmar que el pensamiento producido desde el Caribe y América Latina vale, que sus preguntas y temas son legítimos y que sus respuestas merecen circular en igualdad de condiciones con las producidas en otros centros académicos del mundo.

Jorge Ulloa Hung

Director de Ciencia y Sociedad