Crónica de una parranda inolvidable con el poeta Johnny Gómez

Publicado por Denis Mota Álvarez Creado: Actualizado:

En el filo del acantilado, donde la tierra se rinde al mar, el poeta pescaba entre dos rocas. La vara que Johnny sostenía se tensó de golpe, y el carrete, aullando como un espíritu liberado, soltó el sedal a una velocidad endemoniada.

—¡Mierda, lo tengo! —gritó Johnny, el poeta pendiente de ser premiado.

El baldo pescó un pargo de diez libras. El mar oscuro, espejo de la luna, y el trago de ron a pico de botella sellaron la faena. Bajo el disco lunar, aquel escenario misterioso se revelaba como el preludio macabro de un verso: el pez había picado anzuelo casi a la misma hora y en el mismo sitio donde, hacía décadas, la figura del dictador Trujillo se había fulminado, en una ráfaga de plomos.

Lo demás fue la francachela impune de un viernes, licencia para abandonar toda formalidad hasta el amanecer del sábado.

Johnny, probablemente el mejor poeta del último medio siglo dominicano, autor de las lápidas líricas de Oficio de difuntos y Epitafio de amigos a quienes quiero muertos nos dejó sin que el Premio Nacional de Literatura dignificara su dirección en la Ciudad Colonial.

Con rostro grave, pantalones cortos, un polo a rayas verdes y amarillas y las eternas sandalias de cuero, el poeta había bajado ochenta libras. Su ropa le colgaba y sus ojos, dos bombillos rojos encendidos, contrastaban con el pelo cuidadosamente planchado a la izquierda.

Bajo mi insistencia, entramos al bar que él llamaba el Palacio de la Esquizofrenia. Él prefería el restaurante Vizcaya; yo, terco, le recordaba que no podía entrar en sandalias y poloshirt un sábado de ambiente familiar. Finalmente cedió, al no ser él quien pagaría la cuenta.

Habíamos iniciado la tarde en su apartamento y al caer la noche decidimos bajar al "Palacio”; él ordenó cerveza y yo vino. De inmediato, comenzó con su letanía trágica: la mala suerte y la envidia de los otros escritores, esos "mediocres cagatinta" que, sin un solo texto que sobreviviera a la posteridad, lograban llevarse el premio gordo, la lotería de la literatura nacional, esos dos millones de molongos que tanto codiciaba.

Manfredo, un mozo viejo y sonriente, sobreviviente de la década de los setenta, se acercó con el pedido. Destapó la cerveza, llenó la jarra escarchada, descorchó mi vino y me lo dio a probar. El poeta bebió su cerveza de un solo trago, resoplando como un caballo agitado, como si algo le quemara por dentro. Una muchacha en shorts ajustados cruzó la acera; su andar sensual y provocativo fue la única pausa durante su tormenta.

Era diciembre y corrían los rumores. Johnny llevaba semanas en un "universitario tour" con el poeta Mario Madera: ediciones de libros, envío de paquetes de ejemplares de poemarios y una que otras botellas de vino a críticos y autoridades universitarias. Pero el verdadero trabajo era visitar a los rectores universitarios, miembros claves del jurado del Premio.

El malhumor del poeta venía de los fracasos: les había entregado la colección completa de sus libros, más una caja de doce botellas de vino de La Rioja a alguno de los rectores, y "ninguno de esos hijos de puta se comprometió a darme su voto”, espetaba, salpicando espuma de cerveza.

—Hay la noción de que este premio es un tesoro reservado —estalló exaltado, con los ojos saltones—. Cualquier escritor con influencia puede obtenerlo, menos yo. Siempre me he definido como miembro de primer año de la hermandad de los Boys Scouts.

Cerca, otros poetas y cuentistas se acurrucaban en sus mesas, mientras el aire frío de diciembre movía las hojas de los árboles del parque Colón.Miré al poeta; tenía las pupilas dilatadas: Por efecto de la cerveza o por la transfiguración de sí mismo: un anciano transitando la decrepitud, esperando la llamada del jurado.

—Sé que ese premio es como un estanque de ácido del diablo —continuó—. Hay unos escritores que estamos sumergidos en ese estanque repleto de desechos corrosivos. Soy una cepa de hongos radiactivos contaminantes, porque no soy dócil, porque tengo criterios.

—Poeta, por favor, no mencione nombres.

—¡Tú conoces muy bien a esos dos...! —se rió con una mueca, prometiendo enviarme la lista para que la publicara en mi periódico.

En un giro repentino, citó a Jorge Luis Borges y su relato Las mil y una noches para hablar de magia:

—La magia es una causalidad distinta —dijo—. Se supone que, además de las relaciones causales que conocemos, hay otra que puede deberse a accidentes: a un anillo, a una lámpara. Frotamos un anillo o una lámpara y aparece el genio.

—¿Eso significa que, para alcanzar tu premio, tus dioses tutelares deben hacer un acto de magia para impedir que lo otorguen a un escritor que no alcanza tu estatura?

—Borges dice que ese genio es un esclavo omnipotente que juntará nuestra voluntad. Puede ocurrir en cualquier momento.

—Poeta, no sea pendejo —le razoné—. En enero sabremos que no hay tal lámpara ni tal genio. El mismo Borges, en su cuento La Pesadilla asegura que "toda la vigilia es un sueño." Este tormento es una vigilia inútil. Hay escritores malditos para los jurados, o viceversa.

—Tienes razón —afirmó—. Si lo alcanzara, en unos años seré un anciano inútil y el premio solo sería un acto de relumbrón. La parte en metálico sería demasiado para los medicamentos y muy poco para la satisfacción del alma.

Bebía como un barril sin fondo. Ya yo había perdido la cuenta de las rondas.

—Este año cumplo 70 y entraré en la ancianidad —dijo, mientras sus ojos vidriosos dejaron rodar dos lágrimas que se perdieron en su copiosa barba—. Día a día iré cayendo con las enfermedades que me atenazan e irremediablemente iniciaré la marcha hacia el Valle de los Caídos.

Mientras el humo del cigarro, los turistas y la banda de la Armada se mezclaban en la Plaza Colón, el poeta miraba la escena en un solo plano: vigilia y sueño confundiéndose. Seguía la línea de Borges que hacía del premio un objeto místico, un deseo inalcanzable cuya única resolución era la muerte.

—Me resulta sorprendente —me dijo— que después de ir por aguacates a Cambita esta mañana, todavía estemos aquí compartiendo, entre poetas errantes que sobreviven entre tragos a los espacios coloniales.

—Me temo que tú vives de sobresalto en sobresalto —respondí.

—Ya alguien se me adelantó y contó esa rutina: "Me duermo con una sonrisa y me despierto con otra. Me encanta seguir vivo. Es como jugar una partida de apuestas altas que ahora, incluso en contra de las probabilidades, simplemente sigo ganando”.

Me levanté al baño; cuando regresé, el poeta, dándole la espalda a un cuadro de José Cestero, parecía meditar sobre la muerte.

—He sido víctima de todo tipo de ignominias en el Ministerio de Cultura —dijo con cansancio—. Mis propios "amigos" me han ultrajado y me cancelaron como un perro sarnoso. ¡Joder, coño!

Aquella noche, Johnny se sentía herido de muerte emocional. La gloria de Nueva York y el éxito irregular con las mujeres habían quedado atrás. Solo quedaba la incierta esperanza del Premio Nacional de Literatura.

Era medianoche. Nos despedimos.

—Recuerdo —me dijo, citando al novelista Philip Roth—: "Ya veremos cuánto me dura la suerte. Mientras tanto, me tomaré una pastillita de las azules, que mi gordita me espera para un festín”.

—Vaya tranquilo, poeta —me despedí—. Mañana será un buen día para mejores noticias.